Trabzonspor'da Ekuban, ileride çok yalnız kaldı!

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Caleb Ekuban, Kayserispor maçında ileri uçta yalnız kaldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Ekuban, ileride çok yalnız kaldı!
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13 Aralık 2020 13:45
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Caleb Ekuban'ı en uçta kullandı.

Ganalı futbolcu hücumda sürekli yer değiştirerek kendini boşa çıkarmaya çalıştı ancak maç boyunca takım arkadaşlarından istediği pasları alamadı.

5 defa adam geçip, 8 ikili mücadele kazandı. Top alamadığında elini başına götürerek isyan etti.

İkinci devrede Benik Afobe oyuna girince kanada geçti. Takımın kötü oyunu onu da düşürdü.



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