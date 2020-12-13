Trabzonspor'da Ekuban, ileride çok yalnız kaldı!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Caleb Ekuban'ı en uçta kullandı.
Ganalı futbolcu hücumda sürekli yer değiştirerek kendini boşa çıkarmaya çalıştı ancak maç boyunca takım arkadaşlarından istediği pasları alamadı.
5 defa adam geçip, 8 ikili mücadele kazandı. Top alamadığında elini başına götürerek isyan etti.
İkinci devrede Benik Afobe oyuna girince kanada geçti. Takımın kötü oyunu onu da düşürdü.
Ganalı futbolcu hücumda sürekli yer değiştirerek kendini boşa çıkarmaya çalıştı ancak maç boyunca takım arkadaşlarından istediği pasları alamadı.
5 defa adam geçip, 8 ikili mücadele kazandı. Top alamadığında elini başına götürerek isyan etti.
İkinci devrede Benik Afobe oyuna girince kanada geçti. Takımın kötü oyunu onu da düşürdü.