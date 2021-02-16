Trabzonspor'da 18'lik Kağan göreve!

Trabzonspor'da A Takım'la idmana çıkan Kağan Moradaoğlu, Başakşehir maçına hazırlanıyor. Genç eldiven özel olarak çalışıyor...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Trabzonspor'da 18'lik Kağan göreve!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2021 10:52
Başta Şenol Güneş olmak üzere kalecileriyle Türk futboluna büyük katkı sağlayan Trabzonspor altyapısı, kriz dönemlerinde kurtarıcı rol oynuyor.

Sezon başından itibaren A Takım ile idmanlara çıkan Kağan Moradaoğlu'nun Başakşehir maçının kadrosuna dahil edilmesi kararlaştırıldı. 18 yaşındaki kaleci, bu karşılaşmaya özel olarak hazırlanacak. Genç oyuncuyu teknik ekip, psikolojik olarak de müsabakaya hazır hale getirmeye çalışacak. U17 Milli Takımı'nda da oynayan Kağan, 1.93 boyunda ve 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kağan Moradaoğlu kimdir?

Trabzonspor'da ilk olarak 2015'te oynayan ve 2019'da profesyonel imza atan Kağan, 2 kez U17 Milli Takım formasını giydi. Trabzon'la Mayıs 2023'e kadar sözleşmesi olan 18 yaşındaki kaleci 1.93 boyunda.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için