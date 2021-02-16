Trabzonspor'da 18'lik Kağan göreve!

Başta Şenol Güneş olmak üzere kalecileriyle Türk futboluna büyük katkı sağlayan Trabzonspor altyapısı, kriz dönemlerinde kurtarıcı rol oynuyor.



Sezon başından itibaren A Takım ile idmanlara çıkan Kağan Moradaoğlu'nun Başakşehir maçının kadrosuna dahil edilmesi kararlaştırıldı. 18 yaşındaki kaleci, bu karşılaşmaya özel olarak hazırlanacak. Genç oyuncuyu teknik ekip, psikolojik olarak de müsabakaya hazır hale getirmeye çalışacak. U17 Milli Takımı'nda da oynayan Kağan, 1.93 boyunda ve 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



Kağan Moradaoğlu kimdir?



Trabzonspor'da ilk olarak 2015'te oynayan ve 2019'da profesyonel imza atan Kağan, 2 kez U17 Milli Takım formasını giydi. Trabzon'la Mayıs 2023'e kadar sözleşmesi olan 18 yaşındaki kaleci 1.93 boyunda.



