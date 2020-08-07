Trabzonspor'da 1 maç oynadı, 3,5 milyon lira aldı

Trabzonspor'un Cruzeiro'dan kiraladığı Manoel Messias ile yollarını resmen ayırdı.

Haber; Akşam
Trabzonspor'da 1 maç oynadı, 3,5 milyon lira aldı
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07 Ağustos 2020 12:34
Trabzonspor'un Cruzeiro'dan kiraladığı Manoel Messias, yarım sezon için 400 bin euro (3.5 milyon) aldı ve evine döndü.

Karadeniz ekibinin 31 Ocak 2020'de borsaya bildirdiği Manoel Messias'la yarım sezon için 400 bin euroluk anlaşma yapıldı. Ancak Brezilyalı oyuncu sadece Türkiye Kupası'nda BB Erzurum'a karşı 90 dakika forma giydi.

Brezilya basını dün Trabzonspor'un satın alma opsiyonu kullanmadığını ve oyuncunun geri dönmek durumunda kaldığını bildirdi.




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