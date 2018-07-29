Trabzonspor'a 2 stoper daha

Transferde önceliğini savunma hattına veren Trabzonspor, lisans işlemlerindeki pürüz giderilmediği için imza atamayan İranlı Hosseini'nin yanı sıra kadrosuna iki stoper daha katmayı hedefliyor. Trabzon'un listesindeki isimler ise; Rennes'li Mexer, Malaga'dan ayrılan Bakary Kone ve Hoffehheim'dan Bicakcic.Trabzonspor'un stoper transferindeki önceliği Fransa'nın Rennes takımında oynayan Mozambikli Mexer. Teknik heyetin 30 yaşındaki stoperin alınması için ısrarcı olduğu öğrenildi.Mexer'i bitirmek isteyen Trabzonspor'un iki numaralı hedefi Bakary Kone, kulübü Malaga ile sözleşmesini feshetti. Bu gelişme sonrası Trabzon'un eli güçlenirken, transferin bitmesi artık an meselesi.Fırtına, Mexer ya da Kone ikilisinden birinin transferinde sorun çıkma ihtimaline karşılık Hoffenheim'lı Bicakcic ile de temaslarını sürdürüyor. Hedef lig başlamadan iki stoperi bitirimek.