Trabzonspor Zinedine Ferhat için devrede

Meling konusunda kıran kırana pazarlıklarını sürdüren Trabzonspor, Fransız kulübünün ekonomik krizde olmasını fırsat bilip, Cezayirli kanat Zinedine Ferhat için de devreye girdi. Bordo-Mavililer, 28 yaşındaki Ferhat'ın şartlarını araştırıyor

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor Zinedine Ferhat için devrede
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23 Mayıs 2021 14:45
Zinedine Ferhat
Zinedine Ferhat
Nîmes
Gervinho ve Peres ile her konuda anlaşan, Kasımpaşa ile kontratı biten Fode Koita'yla da el sıkışan Trabzonspor, transferde hız kesmiyor...

Bordo-Mavililer öncelikle forvet ve sol bek takviyelerine ağırlık verdi. Golcü konusunda Sörloth, Cornelius, Giakoumakis, Tiquinho Soares, Mohamed Sherif gibi isimler listede.

Savunmanın solu için ise öncelikli hedef; Birger Meling. Nimes'in Fransa Ligue 1'den düşmesi sonrası görüşmeleri hızlandıran Karadeniz ekibi, 1.5 milyon Euro'luk bütçe ayırdı. Nimes ise ilk görüşmede 3-4 milyon Euro arası bir rakam talep etti. Ancak Meling'in ayrılmak istemesi nedeniyle Fransızlar'ın eli güçlü değil. Üstelik Nimes, ciddi bir ekonomik kriz içinde. Bu durumu fırsat bilen Trabzonspor, Fransa ekibinin yıldız oyuncusu Zinedine Ferhat'ı da gündemine aldı.

1 yıl sözleşmesi kaldı

Cezayirli kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 33 lig karşılaşmasında 6 gol, 10 asistlik performans gösterdi. 28 yaşındaki Ferhat'ın şartlarını araştırmaya başlayan Trabzonspor, Nimes ile 1 yıl kontratı kalan yıldız ismin maliyeti yüksek olmazsa, devreye girecek. Eğer Nimes kulübü iflasını açıklarsa, oyuncunun serbest kalma durumu dahi konuşuluyor.

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