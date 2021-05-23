Trabzonspor Zinedine Ferhat için devrede

Gervinho ve Peres ile her konuda anlaşan, Kasımpaşa ile kontratı biten Fode Koita'yla da el sıkışan Trabzonspor, transferde hız kesmiyor...



Bordo-Mavililer öncelikle forvet ve sol bek takviyelerine ağırlık verdi. Golcü konusunda Sörloth, Cornelius, Giakoumakis, Tiquinho Soares, Mohamed Sherif gibi isimler listede.



Savunmanın solu için ise öncelikli hedef; Birger Meling. Nimes'in Fransa Ligue 1'den düşmesi sonrası görüşmeleri hızlandıran Karadeniz ekibi, 1.5 milyon Euro'luk bütçe ayırdı. Nimes ise ilk görüşmede 3-4 milyon Euro arası bir rakam talep etti. Ancak Meling'in ayrılmak istemesi nedeniyle Fransızlar'ın eli güçlü değil. Üstelik Nimes, ciddi bir ekonomik kriz içinde. Bu durumu fırsat bilen Trabzonspor, Fransa ekibinin yıldız oyuncusu Zinedine Ferhat'ı da gündemine aldı.



1 yıl sözleşmesi kaldı



Cezayirli kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 33 lig karşılaşmasında 6 gol, 10 asistlik performans gösterdi. 28 yaşındaki Ferhat'ın şartlarını araştırmaya başlayan Trabzonspor, Nimes ile 1 yıl kontratı kalan yıldız ismin maliyeti yüksek olmazsa, devreye girecek. Eğer Nimes kulübü iflasını açıklarsa, oyuncunun serbest kalma durumu dahi konuşuluyor.



