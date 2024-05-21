Beşiktaş'ta Mourinho ile yeni görüşme!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi gözler teknik direktör tercihine çevrilmiş durumda. Birçok teknik adamla görüşmeler gerçekleştiren Beşiktaş'ta son olarak Jose Mourinho'nun ismi, gündeme bomba gibi düşmüştü.
YENİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞİYOR
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Siyah-Beyazlı kulübün Jose Mourinho'yla görüştüğünü resmen duyurarak Siyah-Beyazlı camiayı heyecanlandırmıştı.
Yücel, konuyla ilgili olarak Hatayspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "1 ay önce Mourinho ile temasa geçtik. Teklifimize sıcak baktı. Önümüzdeki hafta durum netleşir. Ekonomik detaylar halledildi. Haftaya İtalya'ya gidip yüz yüze görüşeceğiz. Mourinho ile anlaşırsak kendisine Ricardo Quaresma'nın da teknik heyette yer almasını önereceğiz. Beşiktaş'a mali yük oluşturmayacak, sponsorla halledebiliriz. Ben, bu sürecin sponsoruyum. Bu bizim isteğimize bağlı olarak sonuçlanacak. Önemli olan Beşiktaş ile en uyumlu olacak isimde mutabık kalmak" demişti.
Kupada perşembe günü oynanacak final sonrası Mourinho'yla görüşme olacak.
SPONSORLAR DEVREYE GİRECEK
Yönetim, Mourinho operasyonunda sponsor desteği kullanarak başarılı hocanın maaş yükünden kurtulacak. Ek olarak İkinci Başkan Hüseyin Yücel de devreye girerek Mourinho'nın maaşının bir kısmını üstlenerek kulübe minimum seviyede yük olmasını sağlayacak.
YENİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞİYOR
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Siyah-Beyazlı kulübün Jose Mourinho'yla görüştüğünü resmen duyurarak Siyah-Beyazlı camiayı heyecanlandırmıştı.
Yücel, konuyla ilgili olarak Hatayspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "1 ay önce Mourinho ile temasa geçtik. Teklifimize sıcak baktı. Önümüzdeki hafta durum netleşir. Ekonomik detaylar halledildi. Haftaya İtalya'ya gidip yüz yüze görüşeceğiz. Mourinho ile anlaşırsak kendisine Ricardo Quaresma'nın da teknik heyette yer almasını önereceğiz. Beşiktaş'a mali yük oluşturmayacak, sponsorla halledebiliriz. Ben, bu sürecin sponsoruyum. Bu bizim isteğimize bağlı olarak sonuçlanacak. Önemli olan Beşiktaş ile en uyumlu olacak isimde mutabık kalmak" demişti.
Kupada perşembe günü oynanacak final sonrası Mourinho'yla görüşme olacak.
SPONSORLAR DEVREYE GİRECEK
Yönetim, Mourinho operasyonunda sponsor desteği kullanarak başarılı hocanın maaş yükünden kurtulacak. Ek olarak İkinci Başkan Hüseyin Yücel de devreye girerek Mourinho'nın maaşının bir kısmını üstlenerek kulübe minimum seviyede yük olmasını sağlayacak.