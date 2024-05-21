Fenerbahçe'de mucizenin adı İsmail Kartal

İsmail Kartal için rüya gibi başlayan ve devam eden sezon, nisan ayıyla birlikte kâbusa döndü. Önce Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenen Sarı-Lacivertliler, hemen ardından Sivas deplasmanında berabere kaldı ve Galatasaray'la fark 4 puana çıktı.
Mayıs ayının ilk haftasında ise Konya'dan 1 puanla dönülmesiyle Fenerbahçe, zirvenin 6 puan gerisine düştü. ''Artık iş bitti. Galatasaray şampiyon oldu'' yorumları yapılırken, kendi camiasının çok büyük bölümü de umudunu kesti.
TAKIMINI İNANDIRDI
Öyle ki kritik derbi öncesinde bile tek konuşulan konu seçimli genel kuruldu. Üstelik başkan adaylarının, kendisinin yerine düşünüp görüştüğü teknik direktörler gündemin bir numarası haline geldi. İsmail Kartal ise 6 puanlık farka rağmen şampiyonluğa olan inancını korudu. Hesabı basitti: Biz derbiyi kazanacağız ve İstanbulspor'u yeneceğiz. Son haftada da ligde kalma savaşı veren Konyaspor, Galatasaray'ı taraftarı önünde mağlup edebilir... Tecrübeli teknik adam 'mucize' denilen bu senaryoya oyuncularını da inandırdı.
'BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ'
Deneyimli hoca kulaklarını dış dünyaya kapattı. Sadece işine odaklandı. Takımını derbiye en iyi şekilde hazırlayan İsmail Kartal, ilk sözünü tuttu. 10 kişi kalan takımıyla Rams Park'tan zaferle ayrılmayı başardı ve iddiasını son haftaya taşıdı.
Başarılı çalıştırıcı, muhteşem zaferin ardından mutlu sona olan inancını bir kez daha net şekilde ortaya koydu: ''Tüm taraftarımızı şampiyonluk maçımız olan İstanbulspor karşılaşmasına davet ediyorum. Biz şampiyon olacağız.''
Mayıs ayının ilk haftasında ise Konya'dan 1 puanla dönülmesiyle Fenerbahçe, zirvenin 6 puan gerisine düştü. ''Artık iş bitti. Galatasaray şampiyon oldu'' yorumları yapılırken, kendi camiasının çok büyük bölümü de umudunu kesti.
TAKIMINI İNANDIRDI
Öyle ki kritik derbi öncesinde bile tek konuşulan konu seçimli genel kuruldu. Üstelik başkan adaylarının, kendisinin yerine düşünüp görüştüğü teknik direktörler gündemin bir numarası haline geldi. İsmail Kartal ise 6 puanlık farka rağmen şampiyonluğa olan inancını korudu. Hesabı basitti: Biz derbiyi kazanacağız ve İstanbulspor'u yeneceğiz. Son haftada da ligde kalma savaşı veren Konyaspor, Galatasaray'ı taraftarı önünde mağlup edebilir... Tecrübeli teknik adam 'mucize' denilen bu senaryoya oyuncularını da inandırdı.
'BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ'
Deneyimli hoca kulaklarını dış dünyaya kapattı. Sadece işine odaklandı. Takımını derbiye en iyi şekilde hazırlayan İsmail Kartal, ilk sözünü tuttu. 10 kişi kalan takımıyla Rams Park'tan zaferle ayrılmayı başardı ve iddiasını son haftaya taşıdı.
Başarılı çalıştırıcı, muhteşem zaferin ardından mutlu sona olan inancını bir kez daha net şekilde ortaya koydu: ''Tüm taraftarımızı şampiyonluk maçımız olan İstanbulspor karşılaşmasına davet ediyorum. Biz şampiyon olacağız.''
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