Beşiktaş'ta kupa finali 11'i netleşiyor

Beşiktaş kupa finali 11'ini yavaş yavaş şekillendiriyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı düzelen Muleka takımdaki yerini alabilecek. Hatay maçında yedek soyunan Mert, Necip, Gedson, Salih ve Muçi de dev müsabakada ilk 11'de forma giyecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kupa finali 11'i netleşiyor
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21 Mayıs 2024 10:02
Trendyol Süper Lig'de bu sezon hedeflerinin çok uzağında kalan Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda perşembe günü oynanacak dev maçta Trabzonspor'u mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor. Siyah-beyazlılar kupa finaline 'sezonu kurtarma maçı' gözüyle bakıyor.

MULEKA GERİ DÖNÜYOR

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Kartal uzun süredir büyük heyecanla beklenen müsabakaya ideale yakın kadrosuyla çıkacak. Sakatlığı düzelen Jackson Muleka da maçta forma giyebilecek. Tedavisi tamamlanan Muleka takımla çalışmalara başladı. Başarılı hücum oyuncusu, Trabzonspor'a karşı takımdaki yerini alacak.

İDEAL 11'E DÖNÜYOR

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, Atakaş Hatayspor'la oynadıkları son lig maçında kupa finalini düşünerek kadroda rotasyon yapmıştı. Topraktepe bu maçta kaleci Mert'in yanı sıra Necip, Gedson, Salih ve Muçi'yi yedek soyundurmuştu.

Siyah-beyazlı hoca kupa finalinde ideal kadrosuna dönüş yapacak. Kaleyi Mert'e teslim edecek Serdar Topraktepe, savunma hattını Svensson, Necip, Colley ve Masuaku'dan oluşturacak. Orta sahada Al Musrati, Gedson ve Salih üçlüsü görev yapacak. Kanatlarda Rashica ve Semih, santrfor pozisyonunda ise Muleka yer alacak. Bu arada sakatlığı düzelen Bakhtiyor da final maçının kadrosunda olacak. 

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