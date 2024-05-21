Muslera: "Şampiyon biz olacağız"

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe derbisi sonrası takım arkadaşlarını motive etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Muslera: 'Şampiyon biz olacağız'
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21 Mayıs 2024 10:12
Fenerbahçe yenilgisi sonrası büyük üzüntü yaşayan Galatasaraylı oyuncuları teselli eden isim kaptan Fernando Muslera oldu.

Muslera'nın takım dağılmadan önce soyunma odasında arkadaşlarıyla kısa bir konuşma yaptığı öğrenildi.

Tecrübeli eldivenin, "İyi değildik ve yenildik. Bu maçı kapatalım. Hala her şey bizim elimizde. Haftaya şampiyon biz olacağız" sözleriyle takım arkadaşlarını hem teselli hem de motive etmeye çalıştığı bildirildi.

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