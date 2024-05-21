Galatasaray'da dikkat çeken istatistik!

Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, söz konusu deplasmanda son 3 maçında mağlup oldu.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da dikkat çeken istatistik!
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21 Mayıs 2024 11:06
Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor ile son dönemde deplasmanda oynadığı maçlarda aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Galatasaray, Konyaspor deplasmanında son 3 maçta kaybetti. Galatasaray, söz konusu maçlarda sahadan; 4-3, 2-0 ve 2-1'lik yenilgilerle ayrıldı.

Şampiyonluk için beraberliğin yeteceği sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor deplasmanındaki bu tabloyu tersine çevirmek için harekete geçti. 50 yaşındaki teknik adam, Konyaspor deplasmanında tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

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