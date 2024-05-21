Trabzonspor'da gözler hücum üçlüsünde

Beşiktaş ile oynanacak kupa finalinde Trabzonspor'u sahaya çıkacağı ilk 11 büyük oranda netleşti.
Bordo-mavili takımda kalede Uğurcan Çakır görev yapacak. Savunma dörtlüsü Thomas Meunier, Stefano Denswil, Batista Mendy, Eren Elmalı şeklinde. Orta sahanın merkezinde Berat Özdemir, Umut Güneş ve Enis Bardhi üçlüsünün oynaması bekleniyor.
GÖZLER HÜCUMCULARDA
Hücumda ise Trezeguet, Edin Visca ve Paul Onuachu ile Abdullah Avcı başlayacak. Derbide tüm gözler hücumdaki bu üçlüde olacak.
Son haftalarda yüksek formuyla fark yaratan Onuachu ile Visca'nın yanı sıra Trezeguet de sakatlığını atlattı. Mısırlı yıldız göreve hazır. Onuachu bu sezon çıktığı 26 resmi maçta 16 gol atarken, 4 asist yaptı. Visca 42 karşılaşmada tam 17 kez gol pası verirken, 6 kez ağları havalandırdı. Trezeguet ise 26 mücadelede 11 gol, 5 asistlik katkıya sahip.
Karadeniz temsilcisinin müthiş üçlüsü, toplamda 33 gol, 26 asistlik performans ortaya koyarken, bordo-mavili takımı adeta sırtladılar. Abdullah Avcı'nın, Nicolas Pepe'yi kulübe kozu olarak düşündüğü öğrenilirken, hücuma yönelik diğer hamle oyuncuları Umut Bozok, Taxiarchis Fountas ve Mislav Orsic şeklinde. Enis Destan ise cezası nedeniyle finalde oynayamayacak.
Bordo-mavili takımda kalede Uğurcan Çakır görev yapacak. Savunma dörtlüsü Thomas Meunier, Stefano Denswil, Batista Mendy, Eren Elmalı şeklinde. Orta sahanın merkezinde Berat Özdemir, Umut Güneş ve Enis Bardhi üçlüsünün oynaması bekleniyor.
GÖZLER HÜCUMCULARDA
Hücumda ise Trezeguet, Edin Visca ve Paul Onuachu ile Abdullah Avcı başlayacak. Derbide tüm gözler hücumdaki bu üçlüde olacak.
Son haftalarda yüksek formuyla fark yaratan Onuachu ile Visca'nın yanı sıra Trezeguet de sakatlığını atlattı. Mısırlı yıldız göreve hazır. Onuachu bu sezon çıktığı 26 resmi maçta 16 gol atarken, 4 asist yaptı. Visca 42 karşılaşmada tam 17 kez gol pası verirken, 6 kez ağları havalandırdı. Trezeguet ise 26 mücadelede 11 gol, 5 asistlik katkıya sahip.
Karadeniz temsilcisinin müthiş üçlüsü, toplamda 33 gol, 26 asistlik performans ortaya koyarken, bordo-mavili takımı adeta sırtladılar. Abdullah Avcı'nın, Nicolas Pepe'yi kulübe kozu olarak düşündüğü öğrenilirken, hücuma yönelik diğer hamle oyuncuları Umut Bozok, Taxiarchis Fountas ve Mislav Orsic şeklinde. Enis Destan ise cezası nedeniyle finalde oynayamayacak.
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