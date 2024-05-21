Galatasaray'da derbi sonrası yoğun mesai!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ardından futbolcular ve Konyaspor karşılaşması için harekete geçti.
Başarılı teknik adam, futbolcularla konuşarak Fenerbahçe mağlubiyetini unutmalarını ve Konyaspor karşılaşmasına odaklanmalarını istedi.
Galatasaray'a son haftada Konyaspor ile oynayacağı maçta şampiyonluk için beraberlik yetecek. Ancak Okan Buruk, Konya deplasmanında mutlak galibiyet istiyor. 50 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe derbisinin ardından Konyaspor karşılaşma için de teknik heyet ile birlikte yoğun bir analiz ve mesai içerisine girdi.
Başarılı teknik adam, futbolcularla konuşarak Fenerbahçe mağlubiyetini unutmalarını ve Konyaspor karşılaşmasına odaklanmalarını istedi.
Galatasaray'a son haftada Konyaspor ile oynayacağı maçta şampiyonluk için beraberlik yetecek. Ancak Okan Buruk, Konya deplasmanında mutlak galibiyet istiyor. 50 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe derbisinin ardından Konyaspor karşılaşma için de teknik heyet ile birlikte yoğun bir analiz ve mesai içerisine girdi.