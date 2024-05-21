Serdar Dursun, eşine verdiği sözü tuttu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray'a konuk oldu. Şampiyonluk şansını son haftaya taşıması için mutlak galibiyetle sahadan ayrılmak zorunda olan sarı-lacivertli ekip, 21'inci dakikada Alexander Djiku'nun ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
71'inci dakikada Çağlar Söyüncü'nün attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, kalan bölümde de rakibine gol şansı tanımayınca sahadan 1-0 galip ayrıldı.
SERDAR DURSUN'DAN EŞİNE SÖZ
Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un eşi Yasemin'e Galatasaray ile ilgili verdiği söz ortaya çıktı. Golcü futbolcunun eşi, 'RAMS Park'ta 10X Siu sözü aldım' demişti.
MAÇ BİTTİ, SERDAR 'SİU' ŞOV YAPTI
Kritik derbi sonrasında Fenerbahçe yedek kulübesi galibiyet sevinciyle çimlere koştu. Serdar Dursun, sarı-lacivertli taraftarların olduğu tribüne giderek peş peşe Ronaldo ile özdeşleşen gol sevincini yaptı. O anlar Skorer objektifleri tarafından böyle kaydedildi. Serdar Dursun böyle eşine verdiği sözü tutmuş oldu.
71'inci dakikada Çağlar Söyüncü'nün attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, kalan bölümde de rakibine gol şansı tanımayınca sahadan 1-0 galip ayrıldı.
SERDAR DURSUN'DAN EŞİNE SÖZ
Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un eşi Yasemin'e Galatasaray ile ilgili verdiği söz ortaya çıktı. Golcü futbolcunun eşi, 'RAMS Park'ta 10X Siu sözü aldım' demişti.
MAÇ BİTTİ, SERDAR 'SİU' ŞOV YAPTI
Kritik derbi sonrasında Fenerbahçe yedek kulübesi galibiyet sevinciyle çimlere koştu. Serdar Dursun, sarı-lacivertli taraftarların olduğu tribüne giderek peş peşe Ronaldo ile özdeşleşen gol sevincini yaptı. O anlar Skorer objektifleri tarafından böyle kaydedildi. Serdar Dursun böyle eşine verdiği sözü tutmuş oldu.