Çağlar Söyüncü'den kariyerinde bir ilk

Fenerbahçe'de Galatasaray ağlarını sarsan Çağlar Söyüncü, kariyerinde ilk defa 2 maçta üst üste gol attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Çağlar Söyüncü'den kariyerinde bir ilk
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21 Mayıs 2024 11:43
Süper Lig'de Galatasaray karşısında Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında tutan Çağlar, kariyerinde bir ilki yaşadı.

36'ncı haftada Kayserispor ağlarını sarsan milli oyuncu, 37'nci haftada da G.Saray'a gol attı.

Çağlar, bu golle birlikte profesyonel kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol atma başarısı gösterdi.

Öte yandan iki golünü de sarı-kırmızılı renge sahip takımlara atması dikkat çekti. 

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