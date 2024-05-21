Çağlar Söyüncü'den kariyerinde bir ilk

Süper Lig'de Galatasaray karşısında Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında tutan Çağlar, kariyerinde bir ilki yaşadı.
36'ncı haftada Kayserispor ağlarını sarsan milli oyuncu, 37'nci haftada da G.Saray'a gol attı.
Çağlar, bu golle birlikte profesyonel kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol atma başarısı gösterdi.
Öte yandan iki golünü de sarı-kırmızılı renge sahip takımlara atması dikkat çekti.
36'ncı haftada Kayserispor ağlarını sarsan milli oyuncu, 37'nci haftada da G.Saray'a gol attı.
Çağlar, bu golle birlikte profesyonel kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol atma başarısı gösterdi.
Öte yandan iki golünü de sarı-kırmızılı renge sahip takımlara atması dikkat çekti.