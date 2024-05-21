Bursaspor'da öncelik transfer yasağı!

Bursaspor'da pazar günü saat 13.00'te Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul sonrasında başkanlık koltuğuna resmen oturacak olan Enes Çelik, tamamıyla transfer tahtasının açılmasına odaklanmış durumda.



Çelik yönetiminin, öncelikle transfer tahtasının açılması için çaba sarfettiği öğrenilirken, teknik direktör konusunun transfer tahtasının açılmasının ardından netlik kazanacağı öğrenildi.



HABER GÖNDERİYORLAR



Birçok teknik adamın aracılar vasıtasıyla Çelik'e haber gönderdiği belirtilirken, önceliğin transfer yapılmasına engel olan dosyaların çözüme kavuşturulması olduğu kaydedildi. Özellikle yabancı oyuncu dosyalarından bazılarının durumu oldukça zora soktuğu, çözüm arayışında olan Çelik yönetiminin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü belirtildi.



ÇELİK AÇIKLAMIŞTI



Enes Çelik adaylık başvurusu sırasında yaptığı açıklamada, tahta maliyetinin 450 milyon TL'ye yaklaştığını belirterek, "Bu mevcut borcun, yaklaşık %90'ı, 18 futbolcu-menajer-kulüpten oluşan dosyalardan ibaret olduğu ve yabancı isimlerden oluştuğu görülmüştür. Bu 18 yabancı dosyanın yarıdan fazlası ile ön sözleşme imzaladık. Kalan oyuncuların bir kısmı ile imza aşamasına gelmiş durumdayız. Bir kısmıyla ise görüşmelerimiz devam etmektedir" ifadelerini kullanmıştı. [Bursa Olay]





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