Galatasaray'da 178 maç sonra bir ilk!

Fenerbahçe'ye derbide kaybeden Galatasaray, 2014-2015 sezonundan bu yana 178 iç saha maçı arasında isabetli şut çekemediği ilk karşılaşmayı geride bıraktı.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da 178 maç sonra bir ilk!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mayıs 2024 09:40
Son güncelleme 21 Mayıs 2024 09:41
Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla kaybetti.

Şampiyonluğu son haftaya bırakan sarı-kırmızılılar, mağlubiyetle birlikte birçok serisine de veda etti.

Galatasaray'ın 17 haftalık galibiyet serisi bitti. 24 maçlık yenilmezlik de derbi ile sonlandı. Ayrıca geçen sezondan bu yana devam eden iç sahadaki 35 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Bu istatistiklerin yanı sıra Galatasaray, Süper Lig'de 2014-15 sezonundan bu yana çıktığı 178 iç saha maçı arasında isabetli şut çekemeden tamamladığı ilk müsabakayı Fenerbahçe karşısında oynadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery