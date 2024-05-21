Brentford'un gözdesi Yunus Emre Konak

Sivasspor'dan Brentford'a transfer olan ancak sakatlığı nedeniyle hiç forma giyemeyen Yunus Emre Konak, sezonun son haftasında ilk kez maç kadrosuna alındı.



Transferinin ardından yaşadığı ağır sakatlıktan ötürü sahalardan uzak kalan oyuncu, yeni sezona hazır bir şekilde başlayacak.



5 milyon Euro bonservisle İngiliz ekibinin yolunu tutan 18 yaşındaki futbolcu takımın gelecek sezon yapılanmasında önemli bir yer tutuyor.





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