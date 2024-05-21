Fenerbahçe'de kadroda zorunlu değişiklik

Ligin son haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, cezalı isimleri nedeniyle kadroda zorunlu değişikliğe gidecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de kadroda zorunlu değişiklik
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21 Mayıs 2024 12:27
Son güncelleme 21 Mayıs 2024 12:28
Fenerbahçe, sezonun son maçı olan İstanbulspor karşısında ilk 11'de zorunlu olarak değişikliğe gidecek.

Sarı-lacivertlilerde Djiku kırmızı kart, Batshuayi ise sarı kart cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

DZEKO 11'E DÖNÜYOR

Belçikalı forvetin yerine Edin Dzeko forma giyecek ve 2 hafta sonra 11'e dönmüş olacak. Djiku'nun yokluğunda ise Mert Hakan'ın orta sahanın merkezine geçmesi, sağ kanatta ise Joshua King'in oynaması bekleniyor.

Cezası biten Becao da hocasından forma bekleyecek. 

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