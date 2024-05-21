Fenerbahçe'de kadroda zorunlu değişiklik

Fenerbahçe, sezonun son maçı olan İstanbulspor karşısında ilk 11'de zorunlu olarak değişikliğe gidecek.
Sarı-lacivertlilerde Djiku kırmızı kart, Batshuayi ise sarı kart cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.
DZEKO 11'E DÖNÜYOR
Belçikalı forvetin yerine Edin Dzeko forma giyecek ve 2 hafta sonra 11'e dönmüş olacak. Djiku'nun yokluğunda ise Mert Hakan'ın orta sahanın merkezine geçmesi, sağ kanatta ise Joshua King'in oynaması bekleniyor.
Cezası biten Becao da hocasından forma bekleyecek.
Sarı-lacivertlilerde Djiku kırmızı kart, Batshuayi ise sarı kart cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.
DZEKO 11'E DÖNÜYOR
Belçikalı forvetin yerine Edin Dzeko forma giyecek ve 2 hafta sonra 11'e dönmüş olacak. Djiku'nun yokluğunda ise Mert Hakan'ın orta sahanın merkezine geçmesi, sağ kanatta ise Joshua King'in oynaması bekleniyor.
Cezası biten Becao da hocasından forma bekleyecek.