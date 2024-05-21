Şampiyon Razvan'dan Beşiktaş sorusuna yanıt

Beşiktaş'ta yeni sezon için teknik direktör arayışları sürerken gündeme gelen isimlerden biri de Razvan Lucescu oldu.
2018'de PAOK'u 34 yıl aranın ardından şampiyon yapan ve geri döndükten sonra bir kez daha zirveye çıkaran Razvan Lucescu, Beşiktaş iddialarına yanıt verdi.
Razvan Lucescu, Romanya'dan DigiSport'un Beşiktaş sorusuna, "Bilmiyorum. Kontratım var. Dolayısıyla şu ana kadar kimseyle görüşmedim. Beni almak isteyenin başkanla konuşması gerekiyor. Kışın 3 yıl daha sözleşme imzaladım. Teorik olarak burada bir işim var. Çılgın bir yıl yaşadık, şimdi sakinleşmek istiyorum. Rahatlamış bir şekilde uyanmayı, geceleri uyuyabilmeyi ve önümüzdeki günler için beni sakinleştirecek bir program yapmayı umuyorum. Daha sonra gelecek sezonla ilgili çalışmalara başlayacağım. İki ay sonra Şampiyonlar Ligi ön elemeleri bizi bekliyor, işe başlamam lazım." ifadelerini kullandı.
SERBEST KALMA BEDELİ 2 MİLYON EURO
Şubat ayında PAOK ile 2 milyon euro karşılığı sözleşme uzatan Razvan Lucescu'nun Avrupa kulüpleri için 2 milyon euro, diğer kıtalardan kulüpler için 4 milyon euro serbest kalma bedeli olduğu ortaya çıktı.
KARİYERİ KUPALARLA DOLU
İkinci kez göreve geldiği PAOK'u üç sezondur çalıştıran Razvan Lucescu, 2 Lig, 2 kupa olmak üzere 4 kupa başarısı yaşadı.
55 yaşındaki Razvan Lucescu, Al-Hilal'i çalıştırdığı dönemde Suudi Arabistan Ligi, Suudi Arabistan Kupası ve Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.
2018'de PAOK'u 34 yıl aranın ardından şampiyon yapan ve geri döndükten sonra bir kez daha zirveye çıkaran Razvan Lucescu, Beşiktaş iddialarına yanıt verdi.
Razvan Lucescu, Romanya'dan DigiSport'un Beşiktaş sorusuna, "Bilmiyorum. Kontratım var. Dolayısıyla şu ana kadar kimseyle görüşmedim. Beni almak isteyenin başkanla konuşması gerekiyor. Kışın 3 yıl daha sözleşme imzaladım. Teorik olarak burada bir işim var. Çılgın bir yıl yaşadık, şimdi sakinleşmek istiyorum. Rahatlamış bir şekilde uyanmayı, geceleri uyuyabilmeyi ve önümüzdeki günler için beni sakinleştirecek bir program yapmayı umuyorum. Daha sonra gelecek sezonla ilgili çalışmalara başlayacağım. İki ay sonra Şampiyonlar Ligi ön elemeleri bizi bekliyor, işe başlamam lazım." ifadelerini kullandı.
SERBEST KALMA BEDELİ 2 MİLYON EURO
Şubat ayında PAOK ile 2 milyon euro karşılığı sözleşme uzatan Razvan Lucescu'nun Avrupa kulüpleri için 2 milyon euro, diğer kıtalardan kulüpler için 4 milyon euro serbest kalma bedeli olduğu ortaya çıktı.
KARİYERİ KUPALARLA DOLU
İkinci kez göreve geldiği PAOK'u üç sezondur çalıştıran Razvan Lucescu, 2 Lig, 2 kupa olmak üzere 4 kupa başarısı yaşadı.
55 yaşındaki Razvan Lucescu, Al-Hilal'i çalıştırdığı dönemde Suudi Arabistan Ligi, Suudi Arabistan Kupası ve Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.
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