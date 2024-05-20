Milli judoculardan 1 altın, 1 gümüş madalya

Türkiye, Ümitler Judo Avrupa Kupası'nın Polonya ayağında birer altın ve gümüş madalya elde etti.



Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Bielsko-Biala kentindeki organizasyonda kadınlar 63 kiloda mücadele eden Sinem Oruç, altın madalya kazandı.



Kadınlar 70 kiloda tatamiye çıkan Tuana Gülenay ise gümüş madalyanın sahibi oldu.



