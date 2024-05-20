Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası sona erdi

Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası, Konya'da tamamlandı. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü, finalde Hırvatistan temsilcisi Concordia'ya 3-2 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası sona erdi
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20 Mayıs 2024 22:33
Konya'da düzenlenen Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge I-Men 2024, dördüncü gün oynanan final maçlarıyla sona erdi.

Merkez Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Spor Tesisleri'ndeki hokey sahasında oynanan müsabakaların final gününde, A Grubu'nun ikincisi Hırvatistan ekibi Concordia, B Grubu'nun lideri Türkiye temsilcisi Gaziantep Polisgücü'nü 3-2 mağlup etti.

Günün diğer maçında, B Grubu'nun ikincisi İtalya temsilcisi Tevere ise A Grubu'nun lideri Galler temsilcisi Swansea'yi 4-1 yendi.

Concordia ve Tevere, bu skorlarla bir üst lige yükseldi.

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