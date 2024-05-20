Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası sona erdi

Konya'da düzenlenen Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge I-Men 2024, dördüncü gün oynanan final maçlarıyla sona erdi.



Merkez Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Spor Tesisleri'ndeki hokey sahasında oynanan müsabakaların final gününde, A Grubu'nun ikincisi Hırvatistan ekibi Concordia, B Grubu'nun lideri Türkiye temsilcisi Gaziantep Polisgücü'nü 3-2 mağlup etti.



Günün diğer maçında, B Grubu'nun ikincisi İtalya temsilcisi Tevere ise A Grubu'nun lideri Galler temsilcisi Swansea'yi 4-1 yendi.



Concordia ve Tevere, bu skorlarla bir üst lige yükseldi.





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