Al Musrati'ye Arabistan'dan iki talip

Beşiktaşlı futbolcu Al Musrati için Suudi Arabistan'dan Al-Ahli ve Al-Ettifaq ekipleri yarışıyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Al Musrati'ye Arabistan'dan iki talip
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21 Mayıs 2024 10:45
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı yıldız isim Al-Musrati'ye Arap yarımadasından talip çıktı.

Suudi Arabistan Pro League takımlarından Al-Ahli ve Al-Ettifaq, Libyalı oyuncuyu izlemeye geçti.

İki ekibin de Al-Musrati için teklif yapmaya hazırlandıkları ve oyuncunun durumunu yakından takip ettikleri öğrenildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI 

Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Musrati, Siyah-beyazlılarda 12 maça çıktı. Musrati, gol ya da asist katkısı yapamadı. 

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