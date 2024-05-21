Al Musrati'ye Arabistan'dan iki talip

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı yıldız isim Al-Musrati'ye Arap yarımadasından talip çıktı.
Suudi Arabistan Pro League takımlarından Al-Ahli ve Al-Ettifaq, Libyalı oyuncuyu izlemeye geçti.
İki ekibin de Al-Musrati için teklif yapmaya hazırlandıkları ve oyuncunun durumunu yakından takip ettikleri öğrenildi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Musrati, Siyah-beyazlılarda 12 maça çıktı. Musrati, gol ya da asist katkısı yapamadı.
Suudi Arabistan Pro League takımlarından Al-Ahli ve Al-Ettifaq, Libyalı oyuncuyu izlemeye geçti.
İki ekibin de Al-Musrati için teklif yapmaya hazırlandıkları ve oyuncunun durumunu yakından takip ettikleri öğrenildi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Musrati, Siyah-beyazlılarda 12 maça çıktı. Musrati, gol ya da asist katkısı yapamadı.