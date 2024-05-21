Ali Koç stada nasıl geldi? İşte o gerçek

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ettiği maçtan sonra yaşanan olaylar, neredeyse derbinin önüne geçti.
Karşılaşmayı yerinde takip etmeyen Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, galibiyetten sonra stada gelip yöneticileriyle sahaya girdi, takımını tebrik etti. Galatasaraylı Yönetici Eray Yazgan, Fenerbahçe'nin Başkanı ve Yöneticisi Selahattin Baki arasında yaşananlar yeni bir krize sebep oldu.
SAHADA AÇIKLAMA YAPTI
Rams Park'a sonradan gelip ardından Samandıra'da açıklamaya yapan Başkan Ali Koç'un, hak mahrumiyeti cezası sebebiyle yaptığı davranışların hukuksuz olduğu yönünde söylentiler yayıldı.
Ancak gerçek belli oldu. Günlük 15 bin TL bedeli olan cezayı ödeyen Ali Koç, haklarına bu sayede kavuştu.
TFF'nin ise eski olan bu af kanunundan dolayı yaşanan sıkıntılar sebebiyle 'ödeme' seçeneğini kaldırmayı düşündüğü ortaya çıktı.
Karşılaşmayı yerinde takip etmeyen Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, galibiyetten sonra stada gelip yöneticileriyle sahaya girdi, takımını tebrik etti. Galatasaraylı Yönetici Eray Yazgan, Fenerbahçe'nin Başkanı ve Yöneticisi Selahattin Baki arasında yaşananlar yeni bir krize sebep oldu.
SAHADA AÇIKLAMA YAPTI
Rams Park'a sonradan gelip ardından Samandıra'da açıklamaya yapan Başkan Ali Koç'un, hak mahrumiyeti cezası sebebiyle yaptığı davranışların hukuksuz olduğu yönünde söylentiler yayıldı.
Ancak gerçek belli oldu. Günlük 15 bin TL bedeli olan cezayı ödeyen Ali Koç, haklarına bu sayede kavuştu.
TFF'nin ise eski olan bu af kanunundan dolayı yaşanan sıkıntılar sebebiyle 'ödeme' seçeneğini kaldırmayı düşündüğü ortaya çıktı.