Ali Koç stada nasıl geldi? İşte o gerçek

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un stada nasıl geldiği belli oldu. Hak mahrumiyeti cezasının paraya dönüştürülmesi sayesinde başkan Ali Koç, 15 bin TL günlük bedeli olan ödemeyi yaptı, haklarına kavuştu. TFF'nin ise eski olan bu kuralı kaldırmak istediği ortaya çıktı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; DHA
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Ali Koç stada nasıl geldi? İşte o gerçek
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21 Mayıs 2024 08:23
Son güncelleme 21 Mayıs 2024 08:24
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ettiği maçtan sonra yaşanan olaylar, neredeyse derbinin önüne geçti.

Karşılaşmayı yerinde takip etmeyen Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, galibiyetten sonra stada gelip yöneticileriyle sahaya girdi, takımını tebrik etti. Galatasaraylı Yönetici Eray Yazgan, Fenerbahçe'nin Başkanı ve Yöneticisi Selahattin Baki arasında yaşananlar yeni bir krize sebep oldu.

SAHADA AÇIKLAMA YAPTI

Rams Park'a sonradan gelip ardından Samandıra'da açıklamaya yapan Başkan Ali Koç'un, hak mahrumiyeti cezası sebebiyle yaptığı davranışların hukuksuz olduğu yönünde söylentiler yayıldı.

Ancak gerçek belli oldu. Günlük 15 bin TL bedeli olan cezayı ödeyen Ali Koç, haklarına bu sayede kavuştu.

TFF'nin ise eski olan bu af kanunundan dolayı yaşanan sıkıntılar sebebiyle 'ödeme' seçeneğini kaldırmayı düşündüğü ortaya çıktı. 

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