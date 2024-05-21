Trabzonspor'dan kupa için prim!

Trabzonspor Yönetimi, Beşiktaş ile oynanacak Türkiye Kupası finali için takıma prim verme kararı aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan kupa için prim!
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21 Mayıs 2024 10:50
Trabzonspor'da Beşiktaş ile oynanacak kupa finali öncesi Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi de motivasyonu artırmak için devreye girdi.

Bordo-Mavili takıma, kupaya özel prim açıklanacağı öğrenildi. Rakamın maçtan önce belirlenmesi bekleniyor.

Trabzonspor Yönetimi'nin, perşembe akşamı tam kadro halinde Olimpiyat Stadı'nda olacağı ve futbolcuları yalnız bırakmayacakları belirtildi.

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