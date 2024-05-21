Trabzonspor'dan kupa için prim!

Trabzonspor'da Beşiktaş ile oynanacak kupa finali öncesi Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi de motivasyonu artırmak için devreye girdi.
Bordo-Mavili takıma, kupaya özel prim açıklanacağı öğrenildi. Rakamın maçtan önce belirlenmesi bekleniyor.
Trabzonspor Yönetimi'nin, perşembe akşamı tam kadro halinde Olimpiyat Stadı'nda olacağı ve futbolcuları yalnız bırakmayacakları belirtildi.
Bordo-Mavili takıma, kupaya özel prim açıklanacağı öğrenildi. Rakamın maçtan önce belirlenmesi bekleniyor.
Trabzonspor Yönetimi'nin, perşembe akşamı tam kadro halinde Olimpiyat Stadı'nda olacağı ve futbolcuları yalnız bırakmayacakları belirtildi.