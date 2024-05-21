Fenerbahçeli yıldız kramponlarını asıyor

Fenerbahçe'nin kısa süre önce kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu Leonardo Bonucci'nin vedaya hazırlandığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun kramponunu asacağı aktarıldı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçeli yıldız kramponlarını asıyor
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21 Mayıs 2024 10:53
Son güncelleme 21 Mayıs 2024 10:56
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin yıldızından sürpriz bir veda kararı geldi. Sarı-lacivertlilerle yeni sözleşme imzalaması beklenmeyen başarılı futbolcunun emeklilik kararı alabileceği kaydedildi.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Leonardo Bonucci'nin sezon sonunda emekli olmayı düşündüğü belirtildi. Tecrübeli futbolcunun emeklilik kararını kısa süre içerisinde açıklamasının beklendiği vurgulandı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı Leonardo Bonucci, 12 müsabakada forma şansı buldu. İtalyan savunmacı bu süreçte 1 asist üretti. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leonardo Bonucci'nin güncel piyasa değeri 1 milyon 300 bin euro.

KARİYERİ

Viterbese altyapısında futbola başlayan Leonardo Bonucci daha sonra Inter, Treviso, AC Pisa, Genoa, Bari, Juventus, Milan ve Union Berlin'de forma giydi. Leonardo Bonucci, İtalya Milli Takımı'nda 121 mücadelede süre aldı ve 8 gol sevinci yaşadı. 

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