Fenerbahçe deplasmanda bir ilki başardı

Bu sezon tek yenilgisini sahasında Trabzonspor'dan alan, G.Saray, Samsun ve Alanya'ya bir puan kaptıran F.Bahçe, deplasman karnesiyle alkış aldı.



Uzatmalarla birlikte 81 dakika 10 kişi oynadığı derbide Galatasaray'ı 1-0 yenen sarı-lacivertliler, 2023-24 sezonunu dış sahada yenilgisiz tamamladı. Kanarya; Adana Demir, Sivas ve Konya karşılaşmalarından beraberlikle ayrılırken 16 maçı kazandı. F.Bahçe böylece lig tarihinde ilk kez deplasman yenilgisi yaşamazken Avrupa'da da en uzun seriye imzasını attı.



12 MAÇTA GOL YEMEDİ



19'da 19'la yenilgi yüzü görmeyen İsmail Kartal'ın öğrencileri, maç sayısı fazlalığıyla zirvede yer aldı. Almanya'da namağlup şampiyon olan Bayer Leverkusen (17/17) ve Fransız devi Paris Saint-Germain (17/17) Kanarya'yı takip etti.



F.Bahçe ayrıca dış sahada 12 maçta kalesini gole kapattı. Böylece lig tarihindeki en yüksek sayısını tekrarladı. Daha önce 1969-70, 1967-68, 1963-64 ve 1960- 61 sezonlarında bunu başarmıştı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 40 gol bulurken, 11 gol yedi.





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