Çaykur Didi Stadı'nın zemini yenileniyor

Çaykur Rizespor'un Çaykur Didi Stadı'nda yenileme çalışmaları start verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Didi Stadı'nın zemini yenileniyor
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20 Mayıs 2024 22:20
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un maçlarının oynadığı Çaykur Didi Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Didi Stadyumu'nda zemin yenileme çalışmalarına başlandı. Birçok yeniliklerin uygulanacağı zemin 2024-2025 sezonu öncesi hazır duruma getirilmesi planlandı." ifadesine yer verildi.

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