Konyaspor'dan Galatasaray maçına özel tişört var!

Trendyol Süper Lig'in son hafta maçında Galatasaray'ı konuk edecek olan Konyaspor, bu önemli mücadeleye özel bir hazırlık yapıyor.

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Konyaspor'dan Galatasaray maçına özel tişört var!
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21 Mayıs 2024 10:43
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 26 Mayıs Pazar günü Trendyol Süper Lig'in son hafta maçında Galatasaray'ı konuk edecek olan Konyaspor, bu önemli mücadeleye özel bir hazırlık yapıyor.

Konya Postası gazetesinde yer alan habere göre; Taraftarların büyük ilgi gösterdiği "İnancım korkumdan daha büyük" yazılı tişörtler, Galatasaray maçına yetiştirilmek üzere üretiliyor. Bu kritik maçta Konyasporlu futbolcular, "İnancım korkumdan daha büyük" mesajıyla maç öncesi ısınmaya çıkacak.

TARAFTARLAR DA GİYECEK

Konyaspor'un resmi mağazalarında ve online satış kanallarında satışa sunulacak olan "İnancım Korkumdan Daha Büyük" tişörtlerin fiyatı henüz netleşmedi.

Konyaspor taraftarları da "İnancım Korkumdan Daha Büyük" yazılı tişörtlerle tribünlerde yerini alacak. 

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