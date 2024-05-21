Fenerbahçe'de tarih 14 dakikada yazıldı

Derbide 80 dakika 10 kişi oynayarak Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe, topun oyunda kaldığı sürenin yalnızca 14 dakikasında topa hükmetti. Sarı-lacivertliler buna rağmen gol beklentisinde 0.67'ye 1.41 üstünlük kurdu. Topla oynayan Galatasaray ise maçı kaybetti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de tarih 14 dakikada yazıldı
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21 Mayıs 2024 11:05
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 80 dakika 10 kişi oynadığı derbide 1-0 yenerek rakibinin 19 Mayıs'ta şampiyonluğu ilan etmesine engel olan Fenerbahçe, eksik olmasına rağmen rakibine hücumda üstünlük kurdu.

21'de Djiku'nun ikinci sarıdan atılmasıyla 10 kişi kalan Fener, buna rağmen ofansif oyunundan vazgeçmedi. 22. dakikaya kadar rakibinden daha fazla 4 şut ve 2 korner atan Sarı-Lacivertliler, 10 kişi oynarken de 80 dakikada bu istatistiklerde rakibinden geride kalmadı

İKİNCİ DEVREDE FENER BARİZ ÜSTÜN

İlk yarı bittiğinde G.Saray 2, F.Bahçe 8 şut çekmişti. Taraflar isabet bulamadı. Aslan, 0.20 gol beklentisi üretti, F.Bahçe ise 0.29. İkinci yarıyı tamamen 10 kişi oynayan Sarı-Lacivertliler, gol beklentisinde rakibine ezici üstünlük kurdu. Aslan 0.47 gol beklentisinde kalırken, F.Bahçe büyük bir fark atıp 1.12 gol beklentisi üretti. İlk yarıda topla oynama oranı %65 olan ev sahibi ekip, ikinci 45'te daha fazla topa hükmetti ama hücumsal anlamda geriye gitti

TOPU BIRAKTI MAÇI KAZANDI

İlk yarıya göre topla %8 daha fazla oynayarak bu sayıyı %73'e çıkartan CimBom, isabetli şut atamadığı gibi sadece 1 korner kazandı. Fenerbahçe ise %27 topla oynamayla 1.12 gol beklentisi üretti, 2 korner kazandı. Kornerlerden birinde ise Çağlar Söyüncü faturayı kesti. İlk derbide topun oyunda kaldığı süre 34 dakika 55 saniye olmuştu. Rams Park'ta ise bu süre 44 dakika 43 saniye oldu. Aslan tam 30 dakika topa hükmetti, 14 dakika topla oynayan Fenerbahçe ise maçı kazandı. 

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