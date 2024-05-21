Fenerbahçe'de tarih 14 dakikada yazıldı

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 80 dakika 10 kişi oynadığı derbide 1-0 yenerek rakibinin 19 Mayıs'ta şampiyonluğu ilan etmesine engel olan Fenerbahçe, eksik olmasına rağmen rakibine hücumda üstünlük kurdu.
21'de Djiku'nun ikinci sarıdan atılmasıyla 10 kişi kalan Fener, buna rağmen ofansif oyunundan vazgeçmedi. 22. dakikaya kadar rakibinden daha fazla 4 şut ve 2 korner atan Sarı-Lacivertliler, 10 kişi oynarken de 80 dakikada bu istatistiklerde rakibinden geride kalmadı
İKİNCİ DEVREDE FENER BARİZ ÜSTÜN
İlk yarı bittiğinde G.Saray 2, F.Bahçe 8 şut çekmişti. Taraflar isabet bulamadı. Aslan, 0.20 gol beklentisi üretti, F.Bahçe ise 0.29. İkinci yarıyı tamamen 10 kişi oynayan Sarı-Lacivertliler, gol beklentisinde rakibine ezici üstünlük kurdu. Aslan 0.47 gol beklentisinde kalırken, F.Bahçe büyük bir fark atıp 1.12 gol beklentisi üretti. İlk yarıda topla oynama oranı %65 olan ev sahibi ekip, ikinci 45'te daha fazla topa hükmetti ama hücumsal anlamda geriye gitti
TOPU BIRAKTI MAÇI KAZANDI
İlk yarıya göre topla %8 daha fazla oynayarak bu sayıyı %73'e çıkartan CimBom, isabetli şut atamadığı gibi sadece 1 korner kazandı. Fenerbahçe ise %27 topla oynamayla 1.12 gol beklentisi üretti, 2 korner kazandı. Kornerlerden birinde ise Çağlar Söyüncü faturayı kesti. İlk derbide topun oyunda kaldığı süre 34 dakika 55 saniye olmuştu. Rams Park'ta ise bu süre 44 dakika 43 saniye oldu. Aslan tam 30 dakika topa hükmetti, 14 dakika topla oynayan Fenerbahçe ise maçı kazandı.
21'de Djiku'nun ikinci sarıdan atılmasıyla 10 kişi kalan Fener, buna rağmen ofansif oyunundan vazgeçmedi. 22. dakikaya kadar rakibinden daha fazla 4 şut ve 2 korner atan Sarı-Lacivertliler, 10 kişi oynarken de 80 dakikada bu istatistiklerde rakibinden geride kalmadı
İKİNCİ DEVREDE FENER BARİZ ÜSTÜN
İlk yarı bittiğinde G.Saray 2, F.Bahçe 8 şut çekmişti. Taraflar isabet bulamadı. Aslan, 0.20 gol beklentisi üretti, F.Bahçe ise 0.29. İkinci yarıyı tamamen 10 kişi oynayan Sarı-Lacivertliler, gol beklentisinde rakibine ezici üstünlük kurdu. Aslan 0.47 gol beklentisinde kalırken, F.Bahçe büyük bir fark atıp 1.12 gol beklentisi üretti. İlk yarıda topla oynama oranı %65 olan ev sahibi ekip, ikinci 45'te daha fazla topa hükmetti ama hücumsal anlamda geriye gitti
TOPU BIRAKTI MAÇI KAZANDI
İlk yarıya göre topla %8 daha fazla oynayarak bu sayıyı %73'e çıkartan CimBom, isabetli şut atamadığı gibi sadece 1 korner kazandı. Fenerbahçe ise %27 topla oynamayla 1.12 gol beklentisi üretti, 2 korner kazandı. Kornerlerden birinde ise Çağlar Söyüncü faturayı kesti. İlk derbide topun oyunda kaldığı süre 34 dakika 55 saniye olmuştu. Rams Park'ta ise bu süre 44 dakika 43 saniye oldu. Aslan tam 30 dakika topa hükmetti, 14 dakika topla oynayan Fenerbahçe ise maçı kazandı.