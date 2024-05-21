Mame Thiam, Katar yolcusu!

Katar Yıldızlar Ligi'nde mücadele eden eden Al Shamal kulübü, Pendikspor'un golcüsü Mame Thiam'ı renklerine bağlamak istiyor. İki kulüp arasında bu transfer için resmi görüşme yapılacak. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mame Thiam, Katar yolcusu!
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21 Mayıs 2024 10:43
Trendyol Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde dün akşam MKE Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Pendikspor, kümede kalma umutlarını yitirdi. İstanbul temsilcisi ile ilgili transferde de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Pendikspor forması giyen Mame Thiam için Katar temsilcisi Al Shamal, ilgi yazısı yolladı. Başarılı hücum oyuncusuyla ilgili Pendikspor'la resmi görüşme yapılacak.

Ocak ayında Kayserispor'dan 1.7 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Pendikspor'a transfer olan Mame Thiam, İstanbul ekibiyle bu sezon toplamda 17 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu, söz konusu 17 karşılaşmada alt gol atıp beş asist yaparak 11 gole direkt katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 3.2 milyon euro olarak gösterilen Thiam'ın Pendikspor ile sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor.

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