Şenol Güneş, imzayı atıyor!

Beşiktaş'taki görevinden geçtiğimiz ekim ayında ayrılan Şenol Güneş'in yeni adresi netlik kazanıyor.
Övünç Özdem'in haberine göre, Şenol Güneş ve ekibi, bu hafta Güney Kore Milli Takımı yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirilecek.
Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde 71 yaşındaki teknik adam, Güney Kore ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
FEDERASYONDAN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz Güney Kore basınından MK Sports'a konuşan bir federasyon yetkilisi, Şenol Güneş ile yapılan görüşmelerin hızlı bir şekilde ilerlediğini ve tecrübeli teknik adamın da Güney Kore'nin başına geçmeye çok sıcak baktığını ifade etmişti.
Önceden 4 adayın belirlendiğini ancak Şenol Güneş'in an itibarıyla Güney Kore için öncelik olduğunu söyleyen federasyon yetkilisi, "Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'i birinci önceliğine aldı ve görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler hızla ilerliyor." demişti.
GÜNEY KORE'DE ÇALIŞMIŞTI
Şenol Güneş'in de görev için istekli olduğunu söyleyen yetkili, "Şenol Güneş, Kore'nin teknik direktörlüğünü üstlenmek için güçlü bir iradeye sahip, bu nedenle görüşmeler yakın gelecekte sonuçlanabilir. Teknik direktör seçim süreci hakkında net olarak söyleyebileceğim bir şey şu an itibarıyla yok." ifadelerini kullandı.
71 yaşındaki Şenol Güneş, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore ekibi FC Seoul'ü çalıştırmış ve Güney Kore ile yakın ilişkiler kurmuştu.
Övünç Özdem'in haberine göre, Şenol Güneş ve ekibi, bu hafta Güney Kore Milli Takımı yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirilecek.
Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde 71 yaşındaki teknik adam, Güney Kore ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
FEDERASYONDAN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz Güney Kore basınından MK Sports'a konuşan bir federasyon yetkilisi, Şenol Güneş ile yapılan görüşmelerin hızlı bir şekilde ilerlediğini ve tecrübeli teknik adamın da Güney Kore'nin başına geçmeye çok sıcak baktığını ifade etmişti.
Önceden 4 adayın belirlendiğini ancak Şenol Güneş'in an itibarıyla Güney Kore için öncelik olduğunu söyleyen federasyon yetkilisi, "Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'i birinci önceliğine aldı ve görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler hızla ilerliyor." demişti.
GÜNEY KORE'DE ÇALIŞMIŞTI
Şenol Güneş'in de görev için istekli olduğunu söyleyen yetkili, "Şenol Güneş, Kore'nin teknik direktörlüğünü üstlenmek için güçlü bir iradeye sahip, bu nedenle görüşmeler yakın gelecekte sonuçlanabilir. Teknik direktör seçim süreci hakkında net olarak söyleyebileceğim bir şey şu an itibarıyla yok." ifadelerini kullandı.
71 yaşındaki Şenol Güneş, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore ekibi FC Seoul'ü çalıştırmış ve Güney Kore ile yakın ilişkiler kurmuştu.
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