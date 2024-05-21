Galatasaray'da ilk 11 değişiyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisindeki mağlubiyetin ardından ilk 11'de değişime gidecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ilk 11 değişiyor!
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21 Mayıs 2024 08:59
Konyaspor'la şampiyonluk maçına çıkacak Galatasaray'da ilk 11'de değişim bekleniyor.

Hakim Ziyech'in cezalı olduğu sarı-kırmızılılarda, Kerem Demirbay da kesik yiyecek. Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu'yu sahaya sürecek Okan Buruk, formsuzluğuyla dikkat çeken Derrick Köhn'e çözüm arıyor. Teknik heyet hafta boyunca oyuncuyla özel olarak ilgilenecek.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın da yeniden formayı alması bekleniyor.

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