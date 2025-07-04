Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını, yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

calendar 04 Temmuz 2025 23:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavililer, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışması yaptı.

Pas çalışması ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

Günün ikinci antrenmanı ise teknik ısınmanın ardından pas ve dayanıklılık çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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