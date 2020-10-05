Trabzonspor, Vitor Hugo transferini açıkladı

Trabzonspor, kente getirdiği Vitor Hugo transferinin tamamlandığını borsaya bildirdi.



Palmeiras'a bu transfer için toplam 3.2 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.



İşte yapılan açıklama;



Profesyonel futbolcu Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın kulübümüze transferi konusunda, Palmeiras Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Palmeiras Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4(Dört) eşit taksit halinde ve aşağıdaki vadelerde toplam 3.200.000.-EUR ödenecektir.



-30.10.2020 800.000.-EUR



-30.10.2021 800.000.-EUR



-30.10.2022 800.000.-EUR



-30.10.2023 800.000.-EUR



Ayrıca, Palmeiras Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i ödenecektir"



Oyuncunun maliyeti;



Profesyonel futbolcu Vitor Hugo Franchescoli De Souza ile 4 yıllık anlaşma sağlamıştır.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;



2020-2021 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret,



2021-2022 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret,



2022-2023 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret,



2023-2024 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.



Bordo mavililer kadrosunu daha önce Lewis Baker, Djaniny, Afobe, Plaza, Marlon, Anıl Başaran, (Bandırmaspor'a kiralandı) Muhammet Taha, Trondsen, Flavio ve Diabate ile güçlendirmişti.



