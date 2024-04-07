Trabzonspor'un yıldızı Trezeguet transferin gözdesi oldu!

Afrika Kupası'nın ardından müthiş bir çıkış yakalayan Mısırlı futbolcuya La Liga'dan Girona ve Getafe, Fransa'dan Lille, İsviçre'den Basel, Almanya'dan ise Stuttgart'ın yakın takibe aldığı öğrenildi. Trezeguet'ye Katar ve Arabistan'dan da teklifler gelmişti.
Bu sezon 21 maça çıkan Trezeguet, 10 gol, 4 Asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen 29 yaşındaki Mısırlı sol kanadın Trabzonspor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon 21 maça çıkan Trezeguet, 10 gol, 4 Asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen 29 yaşındaki Mısırlı sol kanadın Trabzonspor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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