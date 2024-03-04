Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Alanya Oba Stadyumu'ndaki maçı Trabzonspor 3-1'lik skorla kaybetti.
Karşılaşmada Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 38. dakikada Oğuz Aydın ile 73. dakikada Efecan Karaca attı. Trabzonspor'un tek golü 90+5'te Nicolas Pepe'ten geldi.
ALANYA'DA İNANILMAZ GOL
Süper Lig'de Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçta çok ilginç bir gol atıldı. Karşılaşmanın 38. dakikasında Trabzonspor ceza sahasında kazanılan serbest vuruşta Uğurcan topu pasla kullandı. Uğurcan, serbest vuruşta ceza sahasındaki Denswil'e pas verdi. Denswil bu anda topun kendisine geldiğini fark etmedi ve araya giren Oğuz Aydın, Alanyaspor'un karşılaşmadaki ikinci golünü attı.
UYARI SONRASI GOL VERİLDİ
Alanyaspor, 73. dakikada Efecan Karaca ile üçüncü golü buldu. Hakem Volkan Bayarslan, Efecan Karaca'dan önce topla oynayan Ahmed Hassan'ın ofsaytta olduğunu işaret etti ve gol geçerli sayılmadı. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nden gelen uyarı sonrası Alanyaspor'un üçüncü golü verildi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor'un ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Alanyaspor ise ligde 6 maç aradan sonra 3 puana uzandı.
Trabzonspor, 46 puanda kaldı. Alanyaspor, 33 puana yükseldi.
Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor, Sivasspor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Balkovec'in yerden çevirdiği ortada, kaleci Uğurcan Çakır'ın sektirdiği topu ceza sahası içerisinde iyi takip eden Oğuz Aydın'ın vuruşunda top filelere gitti: 1-0
10. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Visca'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in sert şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.
29. dakikada Trabzonspor'un merkezden gelişen atağında Meunier'in savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Bardhi'nin yerden şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.
38. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır kullandığı kale atışında topu savunma oyuncusu Denswil'e attı. Pozisyonu iyi sezen Oğuz Aydın araya girerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
45+1. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in yerden çevirdiği ortada arka direkte topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
45+5. dakikada merkezden gelişen Trabzonspor atağında Meunier'in ortasında, topa iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran güçlükle kornere çeldi.
Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada merkezden gelişen Trabzonspor atağında Berat Özdemir'in pasında topla buluşan Umut Güneş'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla direğin üstünden auta çıktı.
65. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
73. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkarttı. Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Novais'in ortasında Hassan topa kayarak vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu önünde bulunan Efecan Karaca meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Golün ardından yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Yapılan VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Volkan Bayarslan golü verdi: 3-0
90+2. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahası içerisine çevirdiği top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Topla arka direkte buluşan Eduardo'nun şutunda kaleye giden top Trabzonsporlu Denswil'den döndü.
90+6. dakikada Trabzonspor farkı ikiye indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Umut Bozok'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Pepe'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1
Karşılaşma, Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Alanya Oba Stadı
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Ogün Kamacı
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti (Dk. 83 Lima), Balkovec, Richard (Dk. 69 Novais) , Leroy Fer, Oğuz Aydın (Dk. 69 Eduardo), Efecan Karaca (Dk. 84 Janvier), Augusto (Dk. 42 Yusuf Özdemir), Hassan
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 61 Pepe), Visca, Bardhi, Trezeguet (Dk. 74 Fountas), Enis Destan (Dk. 74 Umut Bozok)
Goller: Dk. 8 ve 38 Oğuz Aydın, Dk. 73 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor), Dk. 90+6 Pepe (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Richard, Dk. 85 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 88 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor)
Karşılaşmada Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 38. dakikada Oğuz Aydın ile 73. dakikada Efecan Karaca attı. Trabzonspor'un tek golü 90+5'te Nicolas Pepe'ten geldi.
ALANYA'DA İNANILMAZ GOL
Süper Lig'de Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçta çok ilginç bir gol atıldı. Karşılaşmanın 38. dakikasında Trabzonspor ceza sahasında kazanılan serbest vuruşta Uğurcan topu pasla kullandı. Uğurcan, serbest vuruşta ceza sahasındaki Denswil'e pas verdi. Denswil bu anda topun kendisine geldiğini fark etmedi ve araya giren Oğuz Aydın, Alanyaspor'un karşılaşmadaki ikinci golünü attı.
UYARI SONRASI GOL VERİLDİ
Alanyaspor, 73. dakikada Efecan Karaca ile üçüncü golü buldu. Hakem Volkan Bayarslan, Efecan Karaca'dan önce topla oynayan Ahmed Hassan'ın ofsaytta olduğunu işaret etti ve gol geçerli sayılmadı. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nden gelen uyarı sonrası Alanyaspor'un üçüncü golü verildi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor'un ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Alanyaspor ise ligde 6 maç aradan sonra 3 puana uzandı.
Trabzonspor, 46 puanda kaldı. Alanyaspor, 33 puana yükseldi.
Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor, Sivasspor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Balkovec'in yerden çevirdiği ortada, kaleci Uğurcan Çakır'ın sektirdiği topu ceza sahası içerisinde iyi takip eden Oğuz Aydın'ın vuruşunda top filelere gitti: 1-0
10. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Visca'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in sert şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.
29. dakikada Trabzonspor'un merkezden gelişen atağında Meunier'in savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Bardhi'nin yerden şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.
38. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır kullandığı kale atışında topu savunma oyuncusu Denswil'e attı. Pozisyonu iyi sezen Oğuz Aydın araya girerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
45+1. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in yerden çevirdiği ortada arka direkte topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
45+5. dakikada merkezden gelişen Trabzonspor atağında Meunier'in ortasında, topa iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran güçlükle kornere çeldi.
Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada merkezden gelişen Trabzonspor atağında Berat Özdemir'in pasında topla buluşan Umut Güneş'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla direğin üstünden auta çıktı.
65. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
73. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkarttı. Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Novais'in ortasında Hassan topa kayarak vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu önünde bulunan Efecan Karaca meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Golün ardından yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Yapılan VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Volkan Bayarslan golü verdi: 3-0
90+2. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahası içerisine çevirdiği top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Topla arka direkte buluşan Eduardo'nun şutunda kaleye giden top Trabzonsporlu Denswil'den döndü.
90+6. dakikada Trabzonspor farkı ikiye indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Umut Bozok'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Pepe'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1
Karşılaşma, Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Alanya Oba Stadı
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Ogün Kamacı
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti (Dk. 83 Lima), Balkovec, Richard (Dk. 69 Novais) , Leroy Fer, Oğuz Aydın (Dk. 69 Eduardo), Efecan Karaca (Dk. 84 Janvier), Augusto (Dk. 42 Yusuf Özdemir), Hassan
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 61 Pepe), Visca, Bardhi, Trezeguet (Dk. 74 Fountas), Enis Destan (Dk. 74 Umut Bozok)
Goller: Dk. 8 ve 38 Oğuz Aydın, Dk. 73 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor), Dk. 90+6 Pepe (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Richard, Dk. 85 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 88 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU