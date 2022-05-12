Trabzonspor'un sancısı ortada

Sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı da kazanarak 38 yıl aradan sonra duble yapmak istiyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve 1-0'ın rövanşında Karadeniz ekibi, Kayseri'ye 4-2 yenilerek turnuvaya yarı finalde veda etti.



Maçta Trabzonspor'un orta sahada topa hakim olamaması bunun başlıca nedeni olarak gösterilirken, Kayseri karşısında ikinci ve üçüncü bölgede Abdülkadir Ömür, Bakasetas ile Hamsik, rakiplerine üstünlük kuramadı.



ABDÜLKADİR İLK 10'A GİREMEDİ Karadeniz ekibi, sezon geneline bakıldığında orta alanı kontrol ederek rakiplerine üstünlük sağlıyordu. Ancak bunda Siopis'in de etkisi fazlaydı. Kayseri karşısında Yunan oyuncunun olmaması, savunma ve rakibi karşılama yönleri zayıf olan üç futbolcuyla sıkıntıya girdi.



Keza Abdülkadir Ömür, sezon genelindeki maçlara bakıldığında rakipten top karşılama konusunda ilk 10'un dışında kaldı. Sadece 165 kez top karşılayan Ömür, 12.sırada yer alırken, orta alanda istatistiksel olarak %37.6'da kaldı. Beraberlik golünü atan Bakasetas da 191 top karşılama ile 10.sırada kendine yer buldu. Yunan orta saha %41'lik oranla beklentileri karşılayamadı.



%50'NİN ÜZERİNDE BİR TEK SİOPİS Trabzonspor'un şampiyonluğunda saha içi liderliğiyle ön plana çıkan Marek Hamsik ise iki arkadaşından daha fazla top karşılasa da bu istatistiğini Kayserispor maçında gösteremedi.



Rakipten top karşılamada 9.sırada bulunan Slovak oyuncu, özellikle penaltıdan atılan üçüncü gol öncesinde yaptığı hata ile kupaya veda edilmesinde başrolü üstlendi. Bu üç oyuncu topu karşılaşmakta zorlanırken Siopis ise arandı.



Tecrübeli futbolcu üç takım arkadaşının aksine bu sezon Trabzonspor'da rakipten top karşılamada en etkili isimdi. 282 kez top karşılayan Siopis, %50'nin üzerine çıkan da tek futbolcuydu.



