Trabzonspor'un kaleci hedefi Bilal Bayazit

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Kayserispor forması giyen 24 yaşındaki kaleci Bilal Bayazit'le ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un kaleci hedefi Bilal Bayazit
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03 Ocak 2024 12:16
Trabzonspor'da ara transfer döneminde Uğurcan Çakır'ın yanına bir kaleci daha alınması planlanıyor.

Bordo-mavili ekibin kaleci transferinin ilk sırasında ise Kayserispor'un genç kalecisi Bilal Bayazit yer alıyor. Trabzonspor'un yakın takibe aldığı 24 yaşındaki Bilal Bayazit, Kayserispor formasıyla gösterdiği performansla beğenileri üzerine çekmeyi başardı. Teknik patron Abdullah Avcı'nın da genç file bekçisinin transferine sıcak baktığı belirtildi.

Bilal Bayazit'ın kulübü Kayserispor'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. [Karadeniz'de Son Nokta]

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