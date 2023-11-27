'un zorlu Sivas deplasmanında 1 numaralı hücum kozu;Fenerbahçe derbisinde yıldızlaşan, son Konyaspor maçında attığı 2 golle zaferi getiren Nijeryalı forvet çok formda.Teknik direktör Abdullah Avcı, milli arada takımla çalışan ve antrenman kaçırmayan dev forvete bugünkü maçta fazlasıyla güveniyor.Ligde kaydettiği 6 golün 3'ünü kafayla ağlara gönderen Onuachu'nun Sivas maçında ceza sahasında sık sık topla buluşturulması ve kenar ortalarla fizik avantajının kullanılması hedefleniyor.Trabzonspor, son idmanını dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenman saatinde hava sıcaklığı 23 derece civarındaydı ve pek çok oyuncu kısa kollu antrenman formalarıyla sahadaydı. Bu akşam ise Sivas'ta hava sıcaklığı -3 derece olarak gösteriliyor. İlerleyen saatlerde hissedilen -10 dereceleri bulacak. Kısacası Bordo-Mavili oyuncular, sadece rakibiyle değil ciddi hava değişimiyle de bugün mücadele edecek.