Trabzonspor'un kader adamı Onuachu!

TRABZONSPOR HABERLERİ: Deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da Abdullah Avcı, yıldız golcüsü Paul Onuachu'ya fazlasıyla güveniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un kader adamı Onuachu!
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27 Kasım 2023 11:18
Trabzonspor'un zorlu Sivas deplasmanında 1 numaralı hücum kozu; Paul Onuachu...

Fenerbahçe derbisinde yıldızlaşan, son Konyaspor maçında attığı 2 golle zaferi getiren Nijeryalı forvet çok formda.

Teknik direktör Abdullah Avcı, milli arada takımla çalışan ve antrenman kaçırmayan dev forvete bugünkü maçta fazlasıyla güveniyor.

Ligde kaydettiği 6 golün 3'ünü kafayla ağlara gönderen Onuachu'nun Sivas maçında ceza sahasında sık sık topla buluşturulması ve kenar ortalarla fizik avantajının kullanılması hedefleniyor.



23 DERECEDEN -3 'E

Trabzonspor, son idmanını dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenman saatinde hava sıcaklığı 23 derece civarındaydı ve pek çok oyuncu kısa kollu antrenman formalarıyla sahadaydı. Bu akşam ise Sivas'ta hava sıcaklığı -3 derece olarak gösteriliyor. İlerleyen saatlerde hissedilen -10 dereceleri bulacak. Kısacası Bordo-Mavili oyuncular, sadece rakibiyle değil ciddi hava değişimiyle de bugün mücadele edecek. 

 
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