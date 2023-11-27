Trabzonspor'un zorlu Sivas deplasmanında 1 numaralı hücum kozu; Paul Onuachu...
Fenerbahçe derbisinde yıldızlaşan, son Konyaspor maçında attığı 2 golle zaferi getiren Nijeryalı forvet çok formda.
Teknik direktör Abdullah Avcı, milli arada takımla çalışan ve antrenman kaçırmayan dev forvete bugünkü maçta fazlasıyla güveniyor.
Ligde kaydettiği 6 golün 3'ünü kafayla ağlara gönderen Onuachu'nun Sivas maçında ceza sahasında sık sık topla buluşturulması ve kenar ortalarla fizik avantajının kullanılması hedefleniyor.
23 DERECEDEN -3 'E
Trabzonspor, son idmanını dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenman saatinde hava sıcaklığı 23 derece civarındaydı ve pek çok oyuncu kısa kollu antrenman formalarıyla sahadaydı. Bu akşam ise Sivas'ta hava sıcaklığı -3 derece olarak gösteriliyor. İlerleyen saatlerde hissedilen -10 dereceleri bulacak. Kısacası Bordo-Mavili oyuncular, sadece rakibiyle değil ciddi hava değişimiyle de bugün mücadele edecek.
Fenerbahçe derbisinde yıldızlaşan, son Konyaspor maçında attığı 2 golle zaferi getiren Nijeryalı forvet çok formda.
Teknik direktör Abdullah Avcı, milli arada takımla çalışan ve antrenman kaçırmayan dev forvete bugünkü maçta fazlasıyla güveniyor.
Ligde kaydettiği 6 golün 3'ünü kafayla ağlara gönderen Onuachu'nun Sivas maçında ceza sahasında sık sık topla buluşturulması ve kenar ortalarla fizik avantajının kullanılması hedefleniyor.
23 DERECEDEN -3 'E
Trabzonspor, son idmanını dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenman saatinde hava sıcaklığı 23 derece civarındaydı ve pek çok oyuncu kısa kollu antrenman formalarıyla sahadaydı. Bu akşam ise Sivas'ta hava sıcaklığı -3 derece olarak gösteriliyor. İlerleyen saatlerde hissedilen -10 dereceleri bulacak. Kısacası Bordo-Mavili oyuncular, sadece rakibiyle değil ciddi hava değişimiyle de bugün mücadele edecek.