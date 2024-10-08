Trabzonspor'un hesabı tutmadı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig ve Avrupa kupası maçları oynadığı sezonun ilk bölümünü sıkıntılı geçirdi.
Bordo-mavililer, Süper Lig ve Avrupa kupalarında çıktığı toplam 13 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazanarak yüzde 23'lük galibiyet oranında kaldı. Sekiz maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi 2 müsabakayı da kaybetti. Avrupa'ya çok erken veda eden Trabzonspor, ligde de 8. hafta sonunda oynadığı 7 karşılaşmada 6 beraberlik, 1 galibiyet ile 9 puan toplayarak 10. sırada yer aldı.
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa maçlarına ve Süper Lig'in ilk haftasındaki Sivasspor karşılaşmasına çıkarken, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligin 2. haftasında Eyüpspor'a konuk olan Karadeniz ekibi, geçici görev yapan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde oynadığı bu maçtan beraberlikle ayrılmıştı. Karadeniz ekibi daha sonra göreve getirilen Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ise ligde 4 beraberlik ve 1 galibiyet elde ederek 7 puan topladı.
Bordo-mavililer, Süper Lig ve Avrupa kupalarında çıktığı toplam 13 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazanarak yüzde 23'lük galibiyet oranında kaldı. Sekiz maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi 2 müsabakayı da kaybetti. Avrupa'ya çok erken veda eden Trabzonspor, ligde de 8. hafta sonunda oynadığı 7 karşılaşmada 6 beraberlik, 1 galibiyet ile 9 puan toplayarak 10. sırada yer aldı.
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa maçlarına ve Süper Lig'in ilk haftasındaki Sivasspor karşılaşmasına çıkarken, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligin 2. haftasında Eyüpspor'a konuk olan Karadeniz ekibi, geçici görev yapan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde oynadığı bu maçtan beraberlikle ayrılmıştı. Karadeniz ekibi daha sonra göreve getirilen Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ise ligde 4 beraberlik ve 1 galibiyet elde ederek 7 puan topladı.