Trabzonspor'un genç yıldızları Avrupa'da gündem oldu!

Trabzonspor'da Christ Inao Oulai, Tim Jabol-Folcarelli ve Felipe Augusto, takımlarına katkı ve yükselen performanslarıyla Avrupa basınının yanı sıra sosyal medyada gündem oldu.

calendar 28 Ekim 2025 12:53
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un genç yıldızları Avrupa'da gündem oldu!
Trabzonspor'un genç oyuncuları Christ Inao Oulai, Tim Jabol-Folcarelli ve Felipe Augusto'nun bireysel performansları, hem Avrupa basınında hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bordo mavililerin yükselişinde etkin rol alan Oulai'nin ikas Eyüpspor'a attığı şık gol Avrupa basınında yankı uyandırdı. Folcarelli, L'Équipe'in 11'inde yer alırken Augusto ise sosyal medyada trend oldu. 

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde istikrarlı bir grafik yakalayan Trabzonspor'un son haftalardaki seri galibiyetlerle taçlanan yükselişinde öne çıkan yabancı 3 genç oyuncu dikkatleri çekti.

Bordo mavililerde Christ Inao Oulai, Tim Jabol-Folcarelli ve Felipe Augusto, takımlarına katkı ve yükselen performanslarıyla Avrupa basınının yanı sıra sosyal medyada gündem oldu.

CHRIST INAO OULAI

Bireysel performanslarıyla dikkat çeken oyuncular, hafta boyunca uluslararası spor sayfalarında ve dijital platformlarda geniş yankı buldu. İkas Eyüpspor ile oynanan maçta attığı golle fark yaratan 19 yaşındaki Christ Inao Oulai'nin vuruşu, özellikle Avrupa'daki futbol içerik hesaplarında paylaşım rekoru kırdı. Oulai'nin klas dokunuşu, futbol sayfaları tarafından 'haftanın en estetik gollerinden biri' olarak yorumlandı. EuroFoot, Extra Time ve birçok Avrupa merkezli sosyal medya hesabı Trabzonspor'un genç oyuncusunu övgü dolu ifadelerle paylaştı. Avrupa'nın önde gelen yüksek takipçili bir diğer futbol sayfası Footballogue de Oulai'nin şık golünü 'haftanın en etkileyici anlarından biri' olarak okurlarıyla paylaştı. 

TIM JABOL FOLCARELLI

Bordo-mavililerin Fransız orta sahası Tim Jabol-Folcarelli de Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe'in 'Haftanın 11'i' listesinde yer aldı. Bordo-mavili oyuncu, bu başarıyı kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak taraftarlarına teşekkür etti. Fransız basınında, Folcarelli'nin 'Orta alanda oyun temposunu belirleyen isim' olarak öne çıktığı vurgulandı.

FELIPE AUGUSTO

Trabzonspor'un hücum hattındaki Brezilyalı yıldızı Felipe Augusto ise hem sahadaki performansıyla hem de paylaşımlarıyla gündemde yer aldı. İkas Eyüpspor maçında ilk golü atan Augusto, karşılaşma sonrası yaptığı paylaşımıyla sosyal medyada binlerce etkileşim ve beğeni aldı. Genç oyuncuların haftalık performansları Avrupa basınının yanında dijital mecralarda da en çok konuşulan futbol içerikleri arasında yer buldu. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
