05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-264'
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-068'
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Trabzonspor U19 Avrupa'ya veda etti

UEFA Gençlik Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Trabzonspor, sahasında HJK Helsinki'ye 1-0 yenildi.

calendar 05 Kasım 2025 20:46
UEFA Gençlik Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Trabzonspor, konuk ettiği Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye 1-0 mağlup oldu.
 
İlk maçtan 2-2 beraberlikle ayrılan HJK Helsinki, bu sonuçla bir üst tura çıktı.
 
Stat: Papara Park
 
Hakemler: Patryk Gryckiewicz, Dawid Golis, Dawid Blazejczyk
 
Trabzonspor: Erol Can Çolak, Alihan Erdoğan, Esat Alkurt, Onuralp Çakıroğlu, Turan Tuncer, Yakuphan Sarıalioğlu, Yasin Akçay (Dk 69. Murat Mert Lakot), Arda Öztürk, Assan Bojang, Oğuzhan Ertem (Dk. 89 Umut Beşli), Barış Nazlı(Dk. 46 Ekrem Terzi)
 
HJK Helsinki: Mitja Haapanen, Emil Levealahti, Jere Kari, Valo Konttas (Dk. 77 Samuel Salo), Adam Le Goff-Conan (Dk. 77 Nicklas Kroupkin), Antton Nylund, Art Berisha (Dk. 90+5 Neko Peltola), Aaron Traore, Mustafa Ameen (Dk. 77 Eetu Grönlund), Ilmo Toivonen, Toivo Mero
 
Goller: Dk. 58 Toivo Mero (HJK Helsinki)
 
Kırmızı kart: Dk. 61 Onuralp Çakıroğu (Trabzonspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 72 Esat Alkurt, Dk. 90 Umut Beşli ve Ekrem Terzi (Trabzonspor), Dk. 82 Traore, 90+6 Kari (HJK Helsinki)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
