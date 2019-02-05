Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor, sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk etti. 90 dakika boyunca Ümraniyespor savunmasını aşamayan Trabzonspor, sahadanberaberlikle ayrıldı ve tur şansını rövanş maçına bıraktı.Trabzonspor, girdiği pozisyonları gole çeviremezken Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruş direğe takıldı. Karşılaşmanın 27. dakikasında ise Batuhan Artarslan, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Genç futbolcunun yerine oyuna Abdülkadir Parmak dahil oldu.Trabzonspor ile Ümraniyespor, 26 Şubat tarihinde rövanş maçında bu kez Ümraniye'de karşı karşıya gelecek ve yarı finale yükselecek takım belli olacak.Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Ümraniyespor'u konuk eden Trabzonspor'da, ligde MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmanın 11'ine göre 5 oyuncu değişikliğine gidildi.Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır'ın yerine kalede Arda Akbulut'a, sol bekte ise Novak'ın yerine Ibanez'e görev verdi.Karaman ayrıca Abdulkadir Parmak, Rodallega ve Toure'yi Galatasaray maçı öncesi dinlendirirken, bu oyuncuların yerine İranlı oyuncular Hosseini ve Amiri ile Batuhan Artarslan'ı sahaya sürdü.Trabzonspor'un ligde MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmasında Uğurcan'ın sakatlanmasının ardından teknik direktör Ünal Karaman, Ümraniyespor karşısında 18 yaşındaki genç kaleci Arda Akbulut'a forma şansı tanıdı.Daha önce yine bu sezon kupada Sivas Belediyespor ile oynanan karşılaşmanın 72. dakikasında oyuna dahil olarak A takım ile ilk maçına çıkan Arda, Ümraniyespor karşılaşmasıyla birlikte ise ilk kez 11'de forma şansı buldu.Onazi ile Sosa'nın sakatlanmasının ardından orta sahada sorun yaşayan ve geride kalan haftalarda bu mevkide Abdulkadir Parmak ile Yusuf Yazıcı'ya görev veren teknik direktör Ünal Karaman, Ümraniyespor karşılaşmasında ise Asya Kupası'ndan dönen sol kanat oyuncusu Vahid Amiri'yi bu mevkide görevlendirdi.Trabzonsporlu taraftarlar, Ümraniyespor maçına ilgi göstermedi. Medical Park Stadyumu'nun tribünlerinin önemli bir bölümü boş kaldı.Takımlarını desteklemeye gelen taraftarlar ise maç öncesi futbolcuların isimlerini çağırarak moral verdi. Az sayıda konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak maçı takip etti.Trabzonsporlu futbolcular, pazar günü vefat eden bordo-mavili takımın eski futbolcusu Turgut Uçar'ı unutmadı.Futbolcular, karşılaşma öncesi ısınmaya, Turgut Uçar'ın fotoğrafının olduğu ve üzerinde 'seni unutmayacağız' yazılı tişörtlerle çıktı.5. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ara pasında, kalesini terk eden Burak Öğür, Ekuban'ın önünde topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.36. dakikada sağdan rakibinden sıyrılarak ceza alanına giren Serkan Göksu'nun pasında, penaltı noktası gerisinde Madinda'nın düzgün vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.40. dakikada Ibanez'in soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşunda, top direğin az farkla yanından auta gitti.45. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol taraftan pasında, ceza alanı içinde Abdulkadir Parmak'ın yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.52. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Burak Öğür'ü geçen top yan direkten oyun alanına döndü.63. dakikada Rodallega'nın pasında savunmanın arkasında Ekuban'ın ceza alanı içinde yerden vuruşunda kaleci Burak Öğür, yatarak tehlikeyi önledi.64. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanındaki Nwakaeme'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin az farkla üzerinden auta gitti.87. dakikada Yasir Subaşı'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Atabey Çiçek'in kafa vuruşunda kaleci Arda Akbulut, sağ tarafına doğru yatarak topu çeldi.90. dakikada Muhammed Gönülaçar'ın soldan ortasında, Atabey Çiçek'in vuruşunda kaleci Arda Akbulut'un çeldiği top direğe çarparak kornere çıktı.Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.Medical ParkYaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Serkan ÇimenArda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Batuhan Artarslan (Dk. 27 Abdulkadir Parmak), Amiri (Dk. 61 Rodallega), Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, EkubanBurak Öğür, Uğur Aygören, Tarık Tekdal, Appindangoye, Yasir Subaşı, Serkan Göksu, Timur Temeltaş, Recep Aydın (Dk. 62 Muhammed Gönülaçar), Madinda (Dk. 46 Vasilogiannis), Diabang (Dk. 74 Atabey Çiçek), LeandrinhoDk. 50 Uğur Aygören (Ümraniyespor) Dk. 70 Ibanez (Trabzonspor)