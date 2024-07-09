Trabzonspor transfer için 'joker' arıyor

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kadro yavaş yavaş şekillenmeye başlarken teknik direktör Abdullah Avcı'nın ve scout ekibinin raporu doğrultusunda oluşturulan transfer listesi üzerinde ince elenip sık dokunuyor.
Nokta atışı takviyeler yapmak isteyen bordo-mavililer, bu anlamda erken başlattığı çalışmaların karşılığında Nwakaeme, Ozan Tufan, Dragus, Barisic, Lundstram ve Cihan Çanak gibi isimleri transfer etti.
Alınacak yeni isimlerin de joker olmasına ve farklı mevkilerde oynamasına özen gösterilecek.
Nokta atışı takviyeler yapmak isteyen bordo-mavililer, bu anlamda erken başlattığı çalışmaların karşılığında Nwakaeme, Ozan Tufan, Dragus, Barisic, Lundstram ve Cihan Çanak gibi isimleri transfer etti.
Alınacak yeni isimlerin de joker olmasına ve farklı mevkilerde oynamasına özen gösterilecek.
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