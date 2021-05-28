Trabzonspor sol bek transferinde mutlu sona yaklaştı

Sağ beki Roma'dan Bruno Peres ile güçlendiren Trabzonspor, sol bek için de nokta atışı bir transfer yapacak. Bu doğrultuda pek çok oyuncuyla görüşen bordo-mavililerde iki isim ön plana çıkıyor: Birger Meling ve Umut Meraş...



Nimes'in Ligue 1'den küme düşmesinin ardından görüşmeler hızlanırken, Meling için 1.5 milyon euro gözden çıkarıldı. Fransız kulübü ise 3-4 milyon euro arası bir rakamdan kapıyı açtı. Fakat Norveçli sol bekin Trabzonspor'un teklifine sıcak bakması nedeniyle bonservis için istenen rakamın aşağı çekilmesi söz konusu.



Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Meling, 1 milyon euro'ya Rosenborg'dan Nimes'e transfer olmuştu. 26 yaşındaki Norveçli bu sezon 24 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.



ÇOK KISA SÜREDE ÇÖZÜLECEK



Meling konusunda pazarlıkları sürdüren Trabzonspor, Umut Meraş için de görüşmelere başladı. Le Havre ile 1 yıl kontratı kalan 25 yaşındaki milli futbolcu, ay-yıldızlı ekibimizin Antalya kampında bulunuyor.



Türkiye'ye dönmek isteyen Umut, yaz döneminde Fransız kulübünden ayrılacak. Bordo-mavililer, kısa bir sürede sol bek işine nokta koymak amacında. Sarıyer altyapısında futbola başlayan Umut Meraş, ardından Yeşilköy altyapısına, daha sonra Boluspor'a buradan da Bursaspor'a 525 bin euro'ya transfer oldu.



2019 yılı transfer sezonunda Fransız kulübü Le Havre'ye 1 milyon 300 bin euro'ya giden milli futbolcu, 2 ligde mücadele eden kulübünde bu sezon 26 maçta forma giydi, 1 gol ve 1 asiste imza attı.



17 KEZ MİLLİ OLDU



17 kez Norveç Milli Takımı'nın formasını terleten 1.73 boyundaki Meling, oyun tarzı olarak hücumcu bir sol bek. Geçen yıldan bu yana takip edilen oyuncuya teknik direktör Abdullah Avcı onay verirken, Fırtına'nın Norveçli futbolcusu Trondsen de Meling'in hem vatandaşı hem de eski takım arkadaşı...



