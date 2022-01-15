ABDULLAH AVCI KIRMIZI KART GÖRDÜ

SON 3 MAÇTA 4 PUAN KAYBETTİ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

ABDULLAH AVCI'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

TRABZONSPOR'UN YENİLERİ SAHNE ALDI

İKİNCİ YARIYA KAR YAĞIŞI DAMGA VURDU

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Sivasspor'un golü 20. dakikada Leke James'ten gelirken, Trabzonspor'un golünü 24. dakikada Abdülkadir Ömür attı.Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın 90. dakikasında oyun alanına girdiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.Bu sonucun ardından Trabzonspor 50, Sivasspor ise 30 puana yükseldi.Süper Lig'de oynadığı son üç maçında 4 puan kaybeden Trabzonspor (2B 1G), önceki 11 karşılaşmada yaşadığı puan kaybı miktarını geride bıraktı.Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Giresunspor ile karşılaşacak. Sivasspor ise Göztepe deplasmanına konuk olacak.Trabzonspor (50)Konyaspor (39)*Başakşehir (34)*Adana Demirspor (34)Fenerbahçe (32)*Beşiktaş (32)Hatayspor (32)*Gaziantep FK (31)Sivasspor (30)Karagümrük (30)Alanyaspor (29)*Kayserispor (28)Galatasaray (27)*Trabzonspor, müsabakaya 5 oyuncusundan yoksun çıktı.Bordo-mavililerde milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile Kovid-19 testi pozitif çıkan Siopis ve Nwakaeme, kadroda yer almadı.Teknik direktör Abdullah Avcı, son oynadıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.Karadeniz ekibinde Nwakaeme ve İsmail Köybaşı'nın yerine Visca ve Vitor Hugo görev yaptı.Trabzonspor, sahaya Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan Toköz, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius 11'i ile çıktı.Hafta içerisinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık Sivas'ta unutulmadı. Karşılaşmanın 6. dakikasında oyuncular topu dışarı atarken, tribünler de Ahmet Çalık'ı alkış ve tezahüratlarla andı.Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Edin Visca ve Yusuf Erdoğan Sivasspor karşılaşmasında bordo-mavili formayı giydi. Visca, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Yusuf Erdoğan ise ikinci yarının başında Abdülkadir Ömür'ün yerine oyuna dahil oldu. Trabzonspor'un bir diğer yeni transferi Tymoteusz Puchacz ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.Karşılaşmanın ikinci yarısına Sivas'ta yağan kar yağışı damga vurdu. Maçın 48. dakikasında hakem Mete Kalkavan, beyaz top yerine turuncu top ile oynanmasına karar verdi. 60. dakikada ise silinen çizgiler nedeniyle oyun kısa bir süreliğine durdu ve görevlilerden temizlik çalışması istendi.5. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Bakasetas'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.12. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ortasında kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topa sahip oldu.14. dakikada Sivasspor atağında Kerem Atakan Kesgin, pasını ceza yayının gerisindeki Cofie'ye aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, defansa çarparak uzaklaştı.20. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan şık çalımlarla ilerleyen Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında kaleci Uğurcan Çakır, topu elinden kaçırdı. Kale önünde Hüseyin Türkmen'e de çarpan meşin yuvarlak, Leke James'in önüne düştü. Bu futbolcu, topu boş kaleye gönderdi: 1-024. dakikada Trabzonspor eşitliği yakaladı. Vitor Hugo'nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Abdülkadir Ömür, ceza alanında kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Abdülkadir Ömür'ün sol çaprazdan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-131. dakikada Visca'nın ceza yayının gerisinden vuruşunda, top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.41. dakikada Hüseyin Türkmen'in şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu önledi. Kırmızı-beyazlı futbolcular, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.51. dakikada rakip ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Hamsik'in plasesinde meşin yuvarlak kalecinin solundan az farkla dışarı çıktı.56. dakikada Ahmet Oğuz'un çok uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır son anda topu kornere çeldi.59. dakikada Uğur Çiftçi'nin ara pasıyla ceza sahasının solunda hareketlenen Leke James'in altıpasa gönderdiği topu defans araya girerek kornere gönderdi.69. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in ceza yayının gerisinden vuruşunda kaleci meşin yuvarlığı rahat kontrol etti.73. dakikada Trabzonspor etkili paslarla tehlikeli geldi. Ceza sahasının solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan topun dibine girerek kalecinin üzerinden aşırttı. Gole giden meşin yuvarlağı Camara çizgiden kafayla kornere çıkardı.Maçın 89. dakikasında hakem Mete Kalkavan, oyun alanına girdiği gerekçesiyle Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı kırmızı kartla sahanın dışına gönderdi.Karşılaşma 1-1 tamamlandı.Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülMete Kalkavan, Erdinç Sezertam, Süleyman ÖzayAli Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Özkan Yiğiter, Kerem Atakan Kesgin, Erdoğan Yeşilyurt, Pedro Henrique (Dk. 77 Kayode), Leke James (Dk. 83 Yatabare)Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan Toköz (Dk. 68 Berat Ayberk Özdemir), Hamsik (Dk. 80 Yunus Mallı), Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Visca, Cornelius (Dk. 84 Koita)Dk. 20 Leke James (Demir Grup Sivasspor), Dk. 24 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)Dk. 46 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Dk. 67 Pedro Henrique, Dk. 90+5 Özkan Yiğiter (Demir Grup Sivasspor)