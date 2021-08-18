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Trabzonspor, Emmanouil Siopis ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. Oyuncuya yıllık 700 bin euro maaş verileceği duyuruldu.





Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecek." denildi.

Trabzonspor bir süredir görüşmelerde bulunduğutransferini bitirdi.Oyuncu ve Alanyaspor ile anlaşmaya varan Bordo Mavililer, transferi resmen duyurdu.Bavullarını toplayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, saat 17:00'de Trabzon'a geldi.Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada" denildi.Açıklamanın devamında "