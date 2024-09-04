Trabzonspor, Serdar Saatçı transferini bitirdi

Trabzonspor, Braga'da forma giyen milli futbolcu Serdar Saatçı'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Braga ile 2.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşmaya vardı.
Haberde, Trabzonspor'un Serdar Saatçı ile de 4 artı 1 yıllık sözleşme karşılığında anlaşma sağladığı kaydedildi.
Braga, 21 yaşındaki stoperi 1.5 milyon euroya Beşiktaş'tan kadrosuna katmıştı. Portekiz ekibinde 34 maça çıkan Saatçı, 2 asist yaptı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Braga ile 2.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşmaya vardı.
Haberde, Trabzonspor'un Serdar Saatçı ile de 4 artı 1 yıllık sözleşme karşılığında anlaşma sağladığı kaydedildi.
Braga, 21 yaşındaki stoperi 1.5 milyon euroya Beşiktaş'tan kadrosuna katmıştı. Portekiz ekibinde 34 maça çıkan Saatçı, 2 asist yaptı.
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