Trabzonspor, Serdar Saatçı transferini bitirdi

Trabzonspor, Braga'da forma giyen milli futbolcu Serdar Saatçı'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Serdar Saatçı transferini bitirdi
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04 Eylül 2024 15:46
Trabzonspor, Braga'da forma giyen milli futbolcu Serdar Saatçı'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Braga ile 2.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşmaya vardı.

Haberde, Trabzonspor'un Serdar Saatçı ile de 4 artı 1 yıllık sözleşme karşılığında anlaşma sağladığı kaydedildi.

Braga, 21 yaşındaki stoperi 1.5 milyon euroya Beşiktaş'tan kadrosuna katmıştı. Portekiz ekibinde 34 maça çıkan Saatçı, 2 asist yaptı.
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