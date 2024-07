Trabzonspor, Okay Yokuşlu için geri sayımda

Okay Yokuşlu daha önce 2015-2018 yılları arasında Trabzonspor'da forma giymiş ve 2018 yılında 6 milyon euro karşılığında Celta Vigo'ya transfer olmuştu.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon İngiliz ekibi West Bromwich'te 48 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan deneyimli futbolcu, EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla 3 maçta oynadı.





Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 'un orta saha transferinde Okay Yokuşlu için geri sayıma geçtiği ortaya çıktı. Bordo-mavililerin milli futbolcu için temaslarda sona yaklaştığı kaydedildi.Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun transferi konusunda West Bromwich Albion ve oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.Okay Yokuşlu'nun Trabzon'a gelişine dair planlamanın yapıldığı belirtildi. Öte yandan Okay Yokuşlu ile yapılan anlaşmanın 3 yıllık olduğu aktarıldı.Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Okay Yokuşlu için West Bromwich Albion'a 1.6 milyon euro'luk ödeme yapacak.