Trabzonspor, Okay Yokuşlu için geri sayımda

Trabzonspor, Okay Yokuşlu ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncunun kulübü ile de anlaşma sağlandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor, Okay Yokuşlu için geri sayımda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Temmuz 2024 20:48
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'un orta saha transferinde Okay Yokuşlu için geri sayıma geçtiği ortaya çıktı. Bordo-mavililerin milli futbolcu için temaslarda sona yaklaştığı kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun transferi konusunda West Bromwich Albion ve oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.

Okay Yokuşlu'nun Trabzon'a gelişine dair planlamanın yapıldığı belirtildi. Öte yandan Okay Yokuşlu ile yapılan anlaşmanın 3 yıllık olduğu aktarıldı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Okay Yokuşlu için West Bromwich Albion'a 1.6 milyon euro'luk ödeme yapacak.



İKİNCİ TRABZONSPOR DÖNEMİ OLACAK

Okay Yokuşlu daha önce 2015-2018 yılları arasında Trabzonspor'da forma giymiş ve 2018 yılında 6 milyon euro karşılığında Celta Vigo'ya transfer olmuştu.

2 GOLE KATKI YAPTI

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon İngiliz ekibi West Bromwich'te 48 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan deneyimli futbolcu, EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla 3 maçta oynadı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery