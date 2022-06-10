Trabzonspor'da geçirdiği dört sezonda ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Anthony Nwakaeme hızla takımdan uzaklaşıyor.



Sözleşmesi sona eren Nijeryalı yıldız, yönetimin yıllık 1,5 milyon avroluk teklifine henüz olumlu geri dönüş yapmadı. Bordo mavililer de kanat transferi için arayışlarını hızlandırdı.



Son olarak Danimarka'nın Avusturya'yı Viyana'da 2-1 yendiği maçı izleyen bordo mavililerin scoutları sürpriz bir ismi takip altına aldı; Mikkel Damsgaard…



CORNELİUS'UN VATANDAŞI



Maçta ikinci yarıda Poulsen'in yerine oyuna giren Damsgaard, futboluyla dikkati çekti. İki sezon önce Nordsjaelland'dan Sampdoria'ya transfer olan 2000 doğumlu Danimarkalı oyuncu Serie A'da beklentileri karşılayamadı.



Bu sezon sadece 11 maçta forma giyebilen genç oyuncu için olumlu rapor geldi. Bu durum Cornelius'u akıllara getirdi. Yıldız golcü de Trabzonspor'a gelmeden önceki sezonda Parma'da sadece bir gol atabilmişti.



Damsgaard da vatandaşı gibi yeni bir hikaye yazmak istiyor.



